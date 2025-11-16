Рус
Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

Еліна Чигис
16 листопада 2025, 09:38
283
Підозрюваного у вбивстві одразу ж спіймали.
Енкарніта Поло
Енкарніта Поло - смерть / колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

  • Енкарніту Поло задушив сусід
  • Де він зараз перебуває

Відому іспанську співачку Енкарніту Поло знайшли мертвою в будинку для літніх людей. Поліція підозрює, що її задушив сусід.

Як стало відомо, артистка кілька років жила в будинку для літніх людей в Авілі й у п'ятницю, 14 листопада, її знайшли мертвою. Дочка Енкарніти Ракель Вайцман також підтвердила її смерть.

відео дня

"З величезним болем я хочу повідомити, що моя мати Енкарніта Поло померла в Авілі, де вона провела останні роки. Для багатьох вона була незабутньою співачкою й акторкою, піонером фламенко-поп, чий голос та індивідуальність залишили слід у кількох поколіннях. Але для мене це була насамперед моя мати: сильна, весела жінка з унікальним характером", - зазначила вона.

За даними поліції, Поло задушив 80-річний сусід, але раніше він не проявляв агресію, зараз він перебуває в психіатричному відділенні.

Про персону: Енкарніта Поло

Енкарніта Поло - народилася 22 січня 1939 року в Севільї в багатодітній сім'ї кондитера, який помер, коли їй було дванадцять років, залишивши матір із вісьмома дітьми. Її пристрасть до музики проявилася дуже рано: у 10 років вона виграла радіоконкурс, а в 12 років переїхала до Барселони, де почала виступати на вечірках і гала-концертах, поклавши початок своїй професійній кар'єрі. Її творча кар'єра почалася в 1960-х роках. Після виступу на іспанському телебаченні 1963 року вона переїхала до Італії. У цей же період дебютувала в кіно разом із Доменіко Модуньо в музичній комедії "Скарамуш".

