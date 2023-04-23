Пригожин і Міноборони РФ намагаються переконати Путіна піти в оборону в Україні - ISW

Шойгу і Герасимов розуміють рівень загрози для окупантів країни-агресора Росії і перекидають до окупованого Криму навіть строковиків, пишуть аналітики.

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Шойгу побоюється контрнаступу ЗСУ, а Пригожин "зібрався" далі воювати - аналітики / Колаж скріншот YouTube

Міністерство оборони окупантів Росії та ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин намагаються переконати російського директора Володимира Путіна у тому, що його військам в Україні слід перейти до оборони, щоб спробувати утримати окуповані територій. Деякі групи хочуть "заморозити війну", а Шойгу і Герасимов розуміють загрозу контрнаступу ЗСУ і перекидають до захопленого Криму строковиків. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російське військове командування наполягає на переході окупантів РФ в Україні в оборону. Вищому керівництву в Кремлі вже повідомили про серйозні зусилля при наборі 400 тисяч нових загарбників для утримання окупованих територій.

За даними аналітиків, до окупованого Криму для утримання території перекидаються солдати строкової служби. Військове керівництво окупантів, можливо, планує й інші заходи, які, за їхніми задумами, повинні, мовляв, "дозволити утримати деякі позиції" після того, як контрнаступ ЗСУ досягне кульмінації.

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Вказується, що глава Міноборони окупантів Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, схоже, усвідомлюють загрозу наступу армії України, але як і раніше, за наполяганням Путіна, збирають контрактників для безглуздих наступів.

Пригожин "зібрався воювати" навіть у разі поразки РФ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ватажок ПВК Вагнера Пригожин намагається переконати Путіна перейти в оборону перед контрнаступом ЗСУ. Пригожин виступає за утримання лінії фронту для відновлення боєздатності військ окупантів з метою подальшого наступу.

У ISW вважають, що Пригожин виступає проти перемовин і пропонує використовувати "паузу після кульмінації контрнаступу України", щоб, мовляв, РФ "відновити бойову міць і заручитися націоналістичною підтримкою" для продовження агресії в разі поразки на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде ухвалено Генштабом. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними американського агентства Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ у травні. Атаки можуть бути на декількох напрямках. Не виключено, що ЗСУ просунуться на 30 кілометрів на мелітопольському напрямку для встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" загарбників до Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ сил оборони України стане успішним. За його словами, ЗСУ вже показали можливості ефективно звільняти свої землі, коли відкинули російських окупантів від Києва, Харкова та Херсона.

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Війна Росії проти України: