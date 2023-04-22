Системи ППО Patriot дістануть російські Су-35 з керованими авіабомбами – Ігнат

ЗРК Patriot дозволить тримати подалі ворожі російські літаки від кордонів України.

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Юрій Ігнат розповів про застосування ЗРК Patriot / Фото: Facebook/kpszsu, Вікіпедія

Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків Су-35, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Однак повністю проблему можна вирішити завдяки передачі винищувачів F-16, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Результат такий, що ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", — сказав він.

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"Patriot, які прийшли - це суттєве посилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків Су-35. Чекаємо ще SAMP/Т, це теж комплекс більш далекобійний, і NASAMS, який обіцяли нам норвезькі партнери", — додав Ігнат.

За його словами, отримання систем Patriot дозволить тримати подалі на відстані ворожі російські літаки від кордонів України.

"Ми розуміємо, що повністю це проблему не вирішить. Повністю проблему можна вирішити завдяки F-16. Адже це та зброя, яка може оперативно реагувати, і бути там, де треба", — резюмував речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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