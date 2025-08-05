Лідер Туреччини найближчими днями відвідає Київ: про що Ердоган поговорить із Зеленським

Анкара була однією з небагатьох країн, яка вела переговори з обома сторонами з початку війни.

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Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський зустрінуться в Києві - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Президент Ердоган приїде з візитом до України

Туреччина та Україна мають ратифікувати угоду про вільну торгівлю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це пише турецьке видання Turkiye Gazetesi з посиланням на українського посла в Анкарі Нарімана Джеляла.

"Посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і однією з найважливіших тем переговорів буде ратифікація угоди про вільну торгівлю", - ідеться в повідомленні.

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Також очікується, що під час переговорів лідери обговорять зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України.

Зазначимо, Анкара була однією з небагатьох країн, яка вела переговори з обома сторонами з початку війни.

Візит президента Ердогана послідував за переговорами між Україною і Росією в Стамбулі, де сторони досягли угоди про обмін 1200 військовополоненими. Зеленський подякував Ердогану за його роль у цьому процесі та запропонував лідерам зустрітися знову до кінця серпня.

Зазначимо, Туреччина зіграла провідну роль в укладанні найважливіших угод, таких як угода про Чорноморський зерновий коридор.

Як писав Главред, наприкінці червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни. Він уже готує "стіл миру" в Туреччині. Ердоган стверджує, що він активізував дипломатичні зусилля заради миру. Сама ж Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

Переговори в Стамбулі та мирні зусилля Анкари - головне

Як писав Главред, у травні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови спочатку з Володимиром Путіним, а потім - з Володимиром Зеленським. Основною темою обох розмов було досягнення припинення війни.

Ердоган також заявив про готовність Туреччини сприяти встановленню режиму тиші та сталого миру, а також виступити посередником у прямих переговорах між Києвом і Москвою.

23 липня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією.

Як розповів глава української делегації на переговорах Рустем Умеров, Україна зажадала повного і безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно і почати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони повинні зробити цей принциповий крок.

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