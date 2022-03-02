Президент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в Україні

Токаєв відзначив виняткову важливість досягнення компромісних угод в ході переговорів.
Глава Казахстану Касим-Жомарта Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
"При обговоренні ситуації навколо України Касим-Жомарт Токаєв відзначив виняткову важливість досягнення компромісних угод в ході переговорів", - йдеться в повідомленні.
Глави держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн і двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері.
У той же час, ексглава комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.
Мусаєв повідомив, що на конфідеціальному рівні Таджикистан і Киргизстан висловили готовність надати РФ військову допомогу: "Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент з цих Центрально-азіатських республік вивозиться в РФ для застосування його на війні".
З боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України.
За останніми заявами Токаєва, зазначив Мусаєв, помітно що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".
28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.
Читайте також:
- Під Києвом українські ППО знищили два російські винищувачі
- ЗСУ розповіли про фронтову ситуацію і про те, як" прозрівають " агресори
- З'явилися кадри масштабного ракетного удару по Харківській міськраді