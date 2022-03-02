Президент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в Україні

Путін і Токаєв / kremlin.ru

Глава Казахстану Касим-Жомарта Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

"При обговоренні ситуації навколо України Касим-Жомарт Токаєв відзначив виняткову важливість досягнення компромісних угод в ході переговорів", - йдеться в повідомленні.

Глави держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн і двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері.

У той же час, ексглава комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.

Мусаєв повідомив, що на конфідеціальному рівні Таджикистан і Киргизстан висловили готовність надати РФ військову допомогу: "Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент з цих Центрально-азіатських республік вивозиться в РФ для застосування його на війні".

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З боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України.

За останніми заявами Токаєва, зазначив Мусаєв, помітно що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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