У Путіна закінчуються війська: у США розповіли, скільки окупантів кинуто воювати проти України

Війська Росії / Reuters

У Пентагоні США порахували кількість російських військ, кинутих Кремлем проти України - йдеться про майже 75% від усієї кількості збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляє The Hill, за даними Пентагону, Володимир Путін відправив в Україну трохи менше 75% від усієї кількості всієї російської армії - в кількісному співвідношенні мова йде про більш, ніж 150 000 військовослужбовців. Також зазначається, що понад 380 ракет було випущено російській армії по українській території.

Також в Пентагоні заявили, що не спостерігають ознак участі білоруських військових незважаючи на те, що Білорусь вже використовується Росією в якості майданчика для швидкого перекидання своєї армії на територію України.

"За нашою інформацією, всі війська, які знаходяться в Україні - російські", - кажуть в оборонному відомстві США.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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