ЗСУ розповіли про фронтову ситуацію і про те, як" прозрівають " агресори

Бійці ЗСУ / Reuters

Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію про російське вторгнення в Україну станом на вівторок, 2 березня. Як йдеться у повідомленні сторінки цього виду військ у Facebook, українські військові за окремими напрямками починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

"Ворог намагається утримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що" легкої прогулянки " не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з українським військом а й цивільними жителями, які блокують рух його колон", — кажуть у ЗСУ.

Ситуація поки виглядає наступним чином:

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу і активні дії не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів-Брусилів-Фастів і частиною сил - на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат і зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

У Житомирській області - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничі, Шпитьки, Петрушки.

Одночасно противник розміщує польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії і 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що веде наступальні дії в напрямку Краснограда і Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об'єднаних сил, зазнав втрат і зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На чернігівському напрямку противник зупинений.

На Ніжинському напрямку-здійснив переміщення в напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК і 8 армії основні зусилля зосередив з метою виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досяг, блокувати Маріуполь ворог не зміг.

На півдні противник робить спроби продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил - на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморському узбережжі України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

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Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що окупанти РФ сповільнили наступ в Україні.

"Були нанесені нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати і нікуди не рухаються ",– розповів він.

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