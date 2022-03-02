З'явилися кадри масштабного ракетного удару по Харківській міськраді

Харків / соцмережі

Вдень 2 березня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову.

Цього разу удар припав на будівлю міської ради. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

В результаті ракетного удару було також пошкоджено будівлю палацу праці і житлові багатоповерхові будинки. На даний момент на місце вже прибули співробітники ДСНС.

Про постраждалих і загиблих поки немає ніякої інформації. Подробиці встановлюються.

Раніше повідомлялося, що під час бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев стверджував, що, судячи з відеозаписів, 1 березня удар по центральній площі Харкова завдали крилатою ракетою, яка за своїми обрисами і розмірами нагадує Калібр. Такі ракети стоять тільки на озброєнні російської армії, зазначив Грозєв в публікації в своєму Twitter.

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