Під Києвом українські ППО знищили два російські винищувачі

Су-35 / wikimedia.org Rulexip

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили два російські винищувачі в Київській області.

Як повідомляється в Facebook Генерального штабу ЗСУ, українська сторона втратила одну МіГ-29.

Повідомляється, що вночі в Київській області зав'язалася запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України і парою російських Су-35С.

"В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом з ракетами класу "повітря-повітря" з Міг-29 по окупантам відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою повітряні сили втратили одну МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що піхота захопила колону російської техніки. Російські військові вже не чекають удару і дезертирують, залишаючи в розпорядженні ЗСУ озброєння і техніку.

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Нагадаємо, у Безруках Харківської області окупанти кинули свою техніку посеред села. Ворожі війська кинули кілька своїх БМП прямо під будинками жителів села.

Крім того, ввечері у вівторок, 1 березня, ВСУ в Миколаївській області знищили близько 800 одиниць ворожої техніки.

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