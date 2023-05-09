"Злочини РФ жахливі": Сунак жорстко відповів на маячню Путіна щодо війни в Україні

Великобританія залишається непохитною в підтримці народу України в цій агресії, підкреслив Ріші Сунак.

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Ріші Сунак відповів Володимиру Путіну / сайт Кремля, скріншот

Новий потік брехливої пропаганди щодо війни в Україні, яким вибухнув диктатор Володимир Путін під час шабашу "побєдобєсія" в Москві, не залишився непоміченим у Великобританії.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак розніс брехливі твердження кремлівського старця і нагадав про беззастережну відповідальність РФ за розв'язану війну в Україні, повідомляє The Telegraph.

Як підкреслив британський прем'єр, Путін один несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну.

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"Злочини, які скоюються (РФ в Україні – ред.), жахливі. Страждання, які відчуває український народ, жахливі", - підкреслив Сунак.

Він сказав, що Велика Британія залишається непохитною у підтримці народу України в цій агресії.

"Це те, що я і Сполучене Королівство будемо продовжувати робити", – додав британський прем'єр.

Нагадаємо, під час параду в Москві Путін заявив, що він пишається нападом на Україну і мріє про перемогу російських окупантів.

"Вирішальні для доль нашої Батьківщини битви завжди ставали священними, ми пишаємося тими, хто бере участь у спецоперації, зараз немає справи важливішої", - марить Путін.

При цьому на кадрах з параду засвітився і людина, яка носить валізу Путіна. Що в тій валізі – невідомо, проте в мережі напевно будуть жартувати про екскременти.

Що цікаво, на "параді" був тільки один танк, та й то Т-34.

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