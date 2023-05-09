Солдати у чорних мішках: у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня

Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад.

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У мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня/ колаж: Главред, фото: Twitter

У столиці країни-агресорки Росії Москві вранці 9 травня почався військовий парад, який присвячений дню перемоги. Користувачі мережі не обійшли цю подію увагою і запропонували свої варіанти, яким повинен бути парад на Красній площі, зважаючи на повномасштабну агресію РФ проти України, масштабні втрати російської окупаційної армії та постійні невдачі окупантів на фронті.

Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в РФ і наголосили, що цього року парад повинен бути зовсім іншим. У мережі з’явилося багато мемів і жартів на цю тему.

Зокрема, автори мемів нагадали, що російські окупанти для Кремля є просто "гарматним м’ясом", яке кидають на фронт без підготовки й без жалю. А на полі бою загарбники потрапляють у м’ясорубку, яку їм влаштовують захисники України.

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Також у мережі із сарказмом зазначили, що логічніше було б, щоб на параді у Москві показали не російських військових, а "їхню версію після участі у війні проти України", тобто рештки у чорних мішках.

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Меми про парад в Москві/ Twitter

Нагадаємо, 9 травня на Красній площі в Москві відбудеться парад до дня перемоги, участь у якому візьме російський диктатор Володимир Путін. До глави Кремля приєднаються лише чотири іноземні лідери – президенти Киргизстану, Казахстану, Вірменії і Таджикистану.

У РФ нервуються перед парадом на 9 травня

Військовий експерт Олег Жданов раніше висловив думку, що під час параду 9 травня у Москві на Красній площі можуть відбутися події, розвиток яких здатний призвести до втрати Володимиром Путіним влади в країні-агресорці Росії. Достатньо буде того, якщо під час параду на площі пролетить дрон з українською символікою. Громадська думка в РФ вже захиталася.

Також раніше повідомлялося, що влада країни-агресорки Росії неабияк нервує перед днем перемоги над нацистською Німеччиною. Це пов'язано з нещодавньою атакою безпілотників на Кремль, а також із тим, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин погрожував заколотом.

Нагадаємо, Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, писав, що кремлівський диктатор Путін хоче використати парад 9 травня в іміджевих інтересах, але замість себе він планує відправити двійника.

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