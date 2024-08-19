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Прем'єр Індії везе до Києва послання Зеленському від Путіна - Bloomberg

Андрій Ганчук
19 серпня 2024, 17:21
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Україна та Індія мають підписати декілька угод, спрямованих на співпрацю в сільському господарстві та оборонній сфері, пишуть американські журналісти.
Зеленський, Моді
Моді не готовий стати посередником між Україною та РФ - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорять двостороннє співробітництво і підпишуть низку документів. Американські журналісти очікують, що Моді передасть Зеленському послання від Путіна.

Як повідомляє Офіс президента, це буде перший візит лідера Індії до України, очікується підписання документів, спрямованих на співпрацю країн.

"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит Прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави.

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Під час візиту, зокрема, відбудуться перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двостороннього та багатостороннього співробітництва. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією", - зазначено в повідомленні.

Мета візиту Моді до Києва

На думку журналістів Bloomberg, Моді "з міркувань безпеки" прибуде до Києва лише на декілька годин. Його візит до української столиці відбудеться за кілька тижнів після того, як він був у Москві.

Очікується, що поїздкою в Україну Моді намагається налагодити зв'язки зі Сполученими Штатами, оскільки у Вашингтоні розчарувалися його візитом до Росії. Перед Києвом Моді відвідає Польщу.

Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Чому Моді не хоче бути посередником між Україною і РФ

У Bloomberg вважають, що Моді не хотів би бути посередником між Києвом і Москвою щодо завершення війни, бо Індія залежить від дешевої російської нафти і зброї.

"Нью-Делі утримується від критики Москви за вторгнення, яке триває вже третій рік, і збільшує закупівлю російської нафти до рекордного рівня", - вважають автори статті.

Чому візит Моді важливий для Зеленського

Журналісти відзначили, що Україна зацікавлена у співпраці з Індією, адже це ключова країна Глобального Півдня, з якою Київ прагне налагодити співпрацю для відновлення миру.

"Індія посідає центральне місце в амбіціях Зеленського привернути на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня", - пишуть американці та нагадують, що Індія на Саміті миру була серед країн, які не підписали підсумкову заяву.

Чого чекати від зустрічі Зеленського і Моді

Журналісти дійшли висновку про те, що зустріч лідерів України та Індії не призведе до серйозних змін. Утім, сторони мають підписати угоди, зокрема, і в напрямках сільського господарства та оборони.

Наприклад, підприємство "Зоря-Машпроект" веде діалог з підприємствами Індії щодо можливості спільного виробництва газових турбін для військових кораблів. Країни обговорюють і виробництво літаків, а також авіаційних двигунів в Індії.

Індія та війна Росії проти України - новини за темою:

Володимир Зеленський розкритикував зустріч Моді і Путіна, на якій індійський лідер обіймався з главою Кремля. Зеленський назвав візит прем'єра Індії до Москви та його поведінку нищівним ударом по мирних зусиллях. Моді їздив зустрічатися з Путіним, коли окупанти завдали ракетних ударів по Україні, внаслідок яких загинули люди.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Індії наголосив на важливості справедливого і міцного миру в Україні. Перемовини відбулися на тлі повідомлень про візит Моді до Києва.

У Сполучених Штатах зазначили, що чекають від Індії активних контактів і співпраці з Україною. У Вашингтоні вважають, що Нью-Делі прагне відігравати відповідальну роль у міжнародних справах.

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