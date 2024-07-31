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Можлива співпраця Індії та України: в США зробили "цікаву" заяву

Марія Николишин
31 липня 2024, 11:15
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Індія прагне відігравати відповідальну роль у міжнародних справах, каже Курт Кемпбелл.
Можлива співпраця Індії та України: в США зробили 'цікаву' заяву
Можлива співпраця Індії та України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

В США найближчим часом очікують від Індії активніших контактів та співпраці з Україною. Про це на слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних відносин заявив заступник держсекретаря США, відповідальний за азійський напрям, Курт Кемпбелл, повідомляє Reuters.

"Думаю, що вже незабаром ми почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною", – сказав Кемпбелл.

За його словами, Індія прагне відігравати відповідальну роль у міжнародних справах.

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"Найважливіше пам’ятати, що Індія також велика держава. У неї є власні переконання, власні інтереси. Вона ніколи не буде формальним союзником чи партнером Сполучених Штатів, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші з можливих відносини як країни-союзники на глобальній арені", - заявив дипломат.

Він також додав, що Індія є чи не найважливішою країною для США, де проживає величезна індійська діаспора, а більшість індійців, на його переконання, бажали б мати кращі відносини зі США.

В той же час, посольство Індії у Вашингтоні, коментуючи заяву Кемпбелла, навело слова міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара на пресконференції в Токіо, який сказав, що потрібно робити більше, щоби стимулювати переговори про припинення війни в Україні та що Індія є однією з небагатьох країн, які контактують і з Україною, і з Росією.

"Ми впевнені, що маємо бути там більш активними", - сказав Джайшанкар, додавши, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 в Італії перед візитом у Москву.

"Я можу обґрунтовано очікувати, що буде більше контактів між нами та Україною, а також між нами та Росією", - сказав Джайшанкар, відповідаючи на запитання про можливість поїздки Моді в Україну.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Позиція Індії щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Токіо 28 липня провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Він наголосив на важливості "справедливого і міцного миру" для України.

Відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит заплановано на другу половину серпня.

Також варто зауважити, що 9 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїздив з дводенним офіційним візитом до країни-агресора Росії. Тоді він провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої міцно з ним обіймався.

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