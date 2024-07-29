Обговорили досягнення миру в Україні: Блінкен зустрівся з главою МЗС Індії

На зустрічі з Джайшанкаром Блінкен наголосив на важливості "справедливого та міцного миру" для України.

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Ентоні Блінкен провів зустріч із Субраманьямом Джайшанкаром у Токіо / Фото: x.com/SecBlinken

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Токіо 28 липня провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Індії, щоб поглибити співробітництво США та Індії та підтвердити нашу спільну прихильність регіональному миру, безпеці та процвітанню", - написав глава американської дипломатії в соцмережі Х.

Як зазначає видання Reuters із посиланням на Держдепартамент, Блінкен у неділю на зустрічі з Джайшанкаром наголосив на важливості "справедливого і міцного миру" для України.

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Обговорення відбулося на тлі запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

У дописах у соцмережах Блінкена і Джайшанкара згадується про їхню зустріч, але не вказується тема війни в Україні.

Відносини України з Індією Індія утримується від прямої критики країни-агресора Росії за вторгнення в Україну та закликає обидві країни врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії. З моменту вторгнення Нью-Делі чинив опір тиску з боку Заходу з проханням дистанціювання від Москви та посилався на свої давні зв'язки з РФ, а також економічні потреби. За останні кілька років США намагаються поліпшити відносини з Індією на противагу Китаю, який посилює вплив у регіоні. Однак попри санкції, Індія продовжує торгувати з Росією. У 2022 році індійські компанії почали масово скуповувати російську нафту, яка подешевшала через західні санкції. Крім того, Індія утрималася під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження російського повномасштабного вторгнення в березні 2022 року, засудження анексії українських територій у жовтні 2022 року. У березні 2024 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відносини між Індією та Україною стали кращими, ніж вони були в перший рік повномасштабного вторгнення РФ. "Можливо, нам в Україні хотілося б, щоб ці зміни були швидшими, яскравішими, але в Індії своя зовнішня політика, свої інтереси. Утім, якщо порівняти стан наших стосунків у перший рік повномасштабної війни і зараз, то відбулися позитивні зрушення", - сказав Кулеба.

Візит Моді в Україну - що відомо

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит заплановано на другу половину серпня. Про це повідомило видання WION з посиланням на індійських дипломатів.

Очікується, що візит індійського чиновника в Україну відбудеться в середині серпня, ймовірно, 23 числа. Дату візиту Моді підтвердили виданню кілька джерел у дипломатичних колах Делі.

Востаннє прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся із Зеленським у Хіросімі минулого року на полях саміту Великої сімки. Тоді Моді висловив "чітку підтримку Індії діалогу та дипломатії".

Нещодавно Нарендра Моді зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем'єр Індії міцно обійнявся з кремлівським диктатором і привітав його як "дорогого друга" саме в день, коли російські війська завдали удару по дитячій клініці "Охматдит" у Києві. Після цього Зеленський заявив, що візит Моді до Росії є нищівним ударом по мирних зусиллях.

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