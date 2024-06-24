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"Нічого особистого - тільки бізнес": відомо, чому Індія не підписала комюніке на саміті

Руслана Заклінська
24 червня 2024, 14:12
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Індія намагається уникати тісних зв'язків з будь-якою однією стороною, щоб максимально скористатися поточною ситуацією, сказав Володимир Огризко.
'Нічого особистого - тільки бізнес': відомо, чому Індія не підписала комюніке на саміті
Чому Індія вирішила не підписувати підсумкове комюніке на Саміті миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Індія використовує поточну ситуацію виключно для власної вигоди, тому була присутня на Саміті миру, але не підписала комюніке. Країна купує російську нафту на десятки мільярдів доларів та заробляє на її переробці і продажу на світовому ринку. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Індія зараз просто використовує момент, щоб заробити на ситуації, не більше. Нічого особистого – тільки бізнес. Певною мірою Індії це поки що вдавалося. Згадайте, що вона накупила російської нафти на десятки мільярдів доларів, і їй це все було явно в плюс, оскільки вона на цьому заробляла, переробляючи російську нафту і продаючи її на світовому ринку. Але ж усе не безкінечно", - зазначив дипломат.

Огризко підкреслив, що така ситуація не триватиме довго, оскільки вже зараз Китаю було чітко вказано, що подібна діяльність не буде толеруватися, і в разі необхідності проти нього будуть вводитися санкції. У відносинах з Індією ця тема також буде обговорюватися, хоча, можливо, менш офіційно, але дуже предметно.

відео дня

"Тому зараз період, коли Індія намагається не надто зав’язуватися з якоюсь однією стороною і поки що заробляти на ситуації, яка склалася. Та навряд чи це триватиме довго", - додав він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Саміт миру у Швейцарії - деякі країни не підписали комюніке

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на наступному Саміті миру має бути поставлена крапка у війні Росії проти України.

Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква прокоментував відсутність підписів представників деяких країн під підсумковим комюніке Саміту миру у Швейцарії. Він зазначив, що представники цих країн не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.

Як повідомляв Главред, в Офісі президента України з'ясовують інформацію щодо відкликання підписів Іраком та Йорданією під декларацією Саміту миру у Швейцарії, повідомив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. Україна зв'яжеться зі Швейцарією для уточнення списку підписантів, оскільки під час оголошення результатів ці країни були зазначені на фінальному табло.

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війна в Україні Володимир Огризко війна Росії та України Саміт миру
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