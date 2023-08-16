В Індії дали дивну відповідь, чому не запросили Зеленського на саміт G20

Індія підтвердила, що Зеленського серед запрошених немає.

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Зате Індія запросила на зустріч Путіна / Колаж Главреда. Фото: прес-служба ОП, g20.org, скріншот

Глава МЗС Індії Субраман'ям Джайшанкар підтвердив, що українського президента Володимира Зеленського немає серед запрошених на саміт G20, який пройде 9-10 вересня в Нью-Делі.

Джайшанкара цитує агентство EFE. У коментарі журналістам міністр відповів, що цей саміт, мовляв, присвячений "зростанню і розвитку", а не врегулюванню конфліктів. Цим, відрізав глава МЗС, займається Рада Безпеки ООН.

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При цьому урядовець також додав, що прем'єр Індії вже зустрічався із Зеленським, і вони підтримують "міцні" відносини у різних сферах.

Варто відзначити, що Зеленський вже брав участь у саміті G20 - у листопаді 2022-го. У своєму минулорічному виступі український президент зазначав, що Україна не відмовиться від своїх територій і не дозволить за час такого "перемир'я" Росії наростити військові сили.

Саміт G20 в Індії

Саміт "Великої двадцятки" пройде 9-10 вересня в Індії. Однак України серед запрошених країн немає, писали напередодні ЗМІ.

З країн, що не входять до G20, були запрошені: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.

Окремо зазначалося, що запрошений на саміт також російський диктатор Володимир Путін. В ЄС участь розшукуваного воєнного злочинця ніяк не коментують. Речник президента Європейської Ради Джурек Кузькевич тільки зауважив, що участь Путіна поки не підтверджено.

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