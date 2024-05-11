Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі 'плану Трампа'

Стали відомі можливі деталі плану Дональда Трампа щодо війни в Україні, з яким він іде на нові президентські вибори.
Подробиці публікує APNews, посилаючись на дані, отримані в оточенні 45-го президента США.
Зазначається, що в разі своєї перемоги на виборах Трамп домагатиметься припинення вогню в Україні та початку переговорів.
Водночас він наполягатиме на продовженні відправки озброєнь Україні та зміцненні її оборони, якщо Київ піде на переговори, пишуть автори статті.
Водночас перспективи членства України в НАТО будуть відкладені, причому РФ могли б запропонувати послаблення санкцій, не виключається в матеріалі.
Водночас Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій, однак повністю скасувати санкції проти Москви зможуть тільки після того, як вона підпише мирну угоду, повністю прийнятну для України, вказується в статті.
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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.
Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.
Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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