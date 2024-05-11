Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі 'плану Трампа'

Дональд Трамп може продовжити відправляти озброєння Україні та зміцнювати її оборону, пишуть ЗМІ.

https://glavred.net/world/prekrashchenie-ognya-i-peregovory-s-rf-smi-uznali-novye-detali-plana-trampa-10564400.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Стали відомі можливі деталі плану Дональда Трампа щодо війни в Україні, з яким він іде на нові президентські вибори.

Подробиці публікує APNews, посилаючись на дані, отримані в оточенні 45-го президента США.

Зазначається, що в разі своєї перемоги на виборах Трамп домагатиметься припинення вогню в Україні та початку переговорів.

відео дня

Водночас він наполягатиме на продовженні відправки озброєнь Україні та зміцненні її оборони, якщо Київ піде на переговори, пишуть автори статті.

Водночас перспективи членства України в НАТО будуть відкладені, причому РФ могли б запропонувати послаблення санкцій, не виключається в матеріалі.

Водночас Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій, однак повністю скасувати санкції проти Москви зможуть тільки після того, як вона підпише мирну угоду, повністю прийнятну для України, вказується в статті.

Скандальні заяви Трампа - останні новини за темою

Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред