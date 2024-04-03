Вжито "невідкладних заходів": у Байдена сказали, як допомагатимуть ЗСУ

За словами Кірбі, уряд США досі обмежений у своїх діях. Необхідно, щоб у Конгресі ухвалили закон про "додаткове фінансування".

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Через бездіяльність законодавців, командири ЗСУ змушені ухвалювати складні рішення, сказав Кірбі / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена шукатиме способи забезпечення України негайною підтримкою. Його заява прозвучала на тлі затягування в Палаті представників рішення про виділення додаткового фінансування військової допомоги Україні.

За словами Кірбі, вже було вжито "невідкладних заходів".

"Ви бачили, як Пентагон зміг виділити 300 мільйонів доларів, щоб підтримати українські сили в пакеті екстреної допомоги. Ми будемо продовжувати активно шукати і розглядати можливості для подальших дій", - сказав Кірбі на брифінгу.

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За словами представника Білого дому, уряд Сполучених Штатів досі обмежений у своїх діях у ситуації, що склалася. Зокрема, необхідно, щоб у Конгресі ухвалили закон про "додаткове фінансування".

Кірбі наголосив, що "дедлайн", коли уряд мав би почати діяти для більшої підтримки України, уже минув. Це сталося тоді, коли Байден подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

За словами Кірбі, через бездіяльність законодавців у Палаті представників, командири Сил оборони України змушені ухвалювати складні рішення стосовно того, як заощаджувати боєприпаси та водночас захищати позиції.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США

З осені 2023 року США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні.

12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня.

1 квітня стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності, як спосіб підтримати Україну в такий спосіб, який міг би пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги.

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