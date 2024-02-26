Військова допомога від ЄС: Зеленський розповів, скільки снарядів отримала Україна

Володимир Зеленський відзначив, що з обіцяного мільйона снарядів від ЄС, Україна отримала лише третину.

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Зеленський сказав, скільки Україна отримала снарядів від ЄС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 мільйона обіцяних Євросоюзом боєприпасів Україна наразі отримала лише 30%, що є таким самим показником, як і у листопаді 2023 року. Про це він повідомив на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.

Журналіст, який запитав про постачання снарядів до України із ЄС, відзначив, що "половина снарядів прибула, а половина – ще ні".

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", - сказав Зеленський. відео дня

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Допомога ЄС для України

Канада висловила готовність підтримати ініціативу Чехії з доставки до України десятків тисяч артилерійських снарядів з різних країн і може виділити до 30 мільйонів для цього.

Згідно з новими прогнозами, до березня Євросоюз може поставити Україні лише 600 тисяч снарядів, а не мільйон, як раніше обіцяно. Це пов'язано зі збільшеним терміном виробництва та побоюваннями щодо виснаження запасів країн Європи.

Водночас, як повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, Євросоюз планує передати Україні понад 1 мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року, оскільки продуктивність європейського ОПК зросла на 40%.

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