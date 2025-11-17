Рус
Російські КАБи під прицілом: експерт окреслив три варіанти протидії

Руслан Іваненко
17 листопада 2025, 00:04
Експерт натякає на нові методи оборони, які можуть зробити російські КАБи безсилими.
Експерт розкриває три шляхи протидії КАБам / колаж: Главред, фото: Миноборони РФ, Вікіпедія

Про головне:

  • Нарожний назвав три варіанти протидії російським КАБам
  • Експерт пояснив, як Україні відповідати на масові удари КАБів
  • Нарожний: Patriot, F‑16 і удари по аеродромах — ключ до захисту

Заступник голови Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю іноземному виданню повідомив, що Росія у 2024 році планує виготовити близько 120 тисяч керованих авіаційних бомб. Військовий експерт та засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний в інтерв’ю УНІАН розповів, як Україна може протидіяти цій загрозі.

Три шляхи протидії за версією військового експерта

За словами експерта, існує три можливі шляхи. Перший — масштабне посилення протиповітряної оборони за рахунок отримання від партнерів більшої кількості комплексів Patriot та їхніх пускових ракет. Нарожний наголосив, що такі системи можуть ефективно збивати російські літаки.

"Останній СУ-34 збивали під Запоріжжям і використали там дві ракети", — зазначив він.

Водночас експерт визнає, що це дорогий варіант, а запасів Patriot в Україні поки недостатньо.

Другий варіант передбачає застосування винищувачів F-16 із далекобійними ракетами. Нарожний пояснив, що за складністю та підходом цей метод подібний до роботи Patriot.

"Нам треба буде піднімати в повітря наш літак, який буде під загрозою, коли наблизиться до лінії зіткнення, бо у ворога є далекобійні ракети", — зауважив він.

Експерт також звернув увагу на нові перспективні рішення — зенітні дрони, однак їх серійне виробництво поки не налагоджене. За його словами, такі дрони діють за іншим принципом: "Вони, грубо кажучи, хмарою стають на тому місці, де буде летіти цей КАБ, і коли він в цю хмару залітає, то вони вибухають, і цього достатньо для того, щоб знищити цей КАБ". Проте наразі це лише теоретична концепція.

Третій варіант, який Нарожний називає найбільш реалістичним, полягає у знищенні російських літаків та їхньої інфраструктури безпосередньо на аеродромах. Експерт нагадує, що українські ракети й дрони вже неодноразово успішно вражали російські військові об’єкти.

КАБ / Інфографіка: Главред

"Багато є успішних прикладів долітання ракет і дронів до російських аеродромів. А також знищення складів з боєприпасами. Це абсолютно реально", — підкреслив він.

Нарожний також вважає, що цей підхід є економічно доцільнішим, адже Україна може використовувати власні далекобійні ракети, зокрема "Довгий Нептун" та "Фламінго". Водночас він наголошує на необхідності значних обсягів такого озброєння.

"Якщо росіяни планують у день скидати багато авіаційних бомб, то нам треба у відповідь щонайменше з десятками далекобійних ракет летіти в Росію, щоб вони голови не могли підняти на своїх аеродромах і займалися тільки відбиттям українських ракет, а не думали, як їхнім літакам злітати і бомбити нашу землю", — резюмував експерт.

Чим небезпечні російські КАБи – експертна думка

Експерт з військових питань Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", звернув увагу на нову загрозу для України з боку російських авіаційних ударів. За його словами, росіяни почали активно використовувати далекобійні керовані авіабомби (КАБи) не лише для атак у прифронтових районах, а й у глибокому тилу — досягаючи навіть Полтави.

"КАБи становлять значно більшу загрозу, ніж ударні дрони типу "Шахед", — пояснює Бунятов. — Їхній розмір у 3–5 разів більший, а бойова частина важить від 250 до 315 кг залежно від модифікації".

Військовий додає, що менш далекобійні версії КАБів мають ще потужніший заряд, ніж ті, які здатні літати на більші відстані. "Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу", — підкреслює експерт, зазначаючи серйозність загрози для мирного населення та стратегічних об’єктів країни.

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

війна в Україні авіабомба новини України
