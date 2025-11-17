Рус
"Підсилення спрацювало": ЗСУ "зрізіли" прорив ворога на ключовому напрямку

Руслан Іваненко
17 листопада 2025, 02:11оновлено 17 листопада, 03:14
Підсилення ЗСУ спрацювало вчасно, українські підрозділи утримують контроль та стабілізують фронт.
Сили оборони зупинили наступ російських військ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

  • Українські війська відбили прорив російських сил у Новопавлівці
  • Прорив ворога до Новопавлівки зупинено, усі групи нейтралізовані
  • Село Новопавлівка залишилось під контролем українських військ

Українські військові успішно відбили спробу російської армії прорватися до села Новопавлівка на Донеччині. Про це у Фейсбуці повідомила 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

У бригаді наголосили, що всі ворожі групи були знешкоджені:

"15 загарбників ліквідовані, ще двоє – узяті в полон. 59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок".

Ситуація в населеному пункті

Водночас населеному пункті тривають заходи зі зачистки після прориву російських підрозділів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.

Він зазначив, що кількість російських військових всередині населеного пункту виявилася меншою, ніж повідомлялося раніше, а українським підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію.

"Ситуація перебуває під контролем, і є підстави сподіватися на повне повернення села під український контроль. Водночас сам факт прориву російських сил став тривожним сигналом та вказує на ризики, які зберігаються на лінії фронту", – підкреслив Мирошников.

Прогноз експерта щодо війни

За словами військового експерта та співдиректора програм зовнішньої політики Центру Разумкова Олексія Мельника, малоймовірно, що повномасштабна війна завершиться у 2026 році. Водночас експерт не виключає можливості домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

Мельник вважає, що найбільш ймовірним сценарієм стане зупинка бойових дій уздовж лінії фронту, яка може слугувати формою деескалації, але не означатиме остаточного завершення війни чи розв’язання конфлікту.

Ключову роль у реалізації такого сценарію, на його думку, відіграє позиція Сполучених Штатів, яка може суттєво вплинути на подальший розвиток подій.

Як писав Главред, Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Таким чином наказ російського командування допомагає українським захисникам виявляти розкидані по місту малі піхотні групи ворога.

Крім того, Сили оборони України мають успіхи на Покровському напрямку. Впродовж минулої доби захисники провели пошук та знищення противника на території 26.6 км². Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над містом Куп'янськ в Харківській області попри бравурні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна про оточення українських підрозділів.

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

