"Підсилення спрацювало": ЗСУ "зрізіли" прорив ворога на ключовому напрямку

Підсилення ЗСУ спрацювало вчасно, українські підрозділи утримують контроль та стабілізують фронт.

Сили оборони зупинили наступ російських військ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

Українські війська відбили прорив російських сил у Новопавлівці

Прорив ворога до Новопавлівки зупинено, усі групи нейтралізовані

Село Новопавлівка залишилось під контролем українських військ

Українські військові успішно відбили спробу російської армії прорватися до села Новопавлівка на Донеччині. Про це у Фейсбуці повідомила 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

У бригаді наголосили, що всі ворожі групи були знешкоджені:

"15 загарбників ліквідовані, ще двоє – узяті в полон. 59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок".

Ситуація в населеному пункті

Водночас населеному пункті тривають заходи зі зачистки після прориву російських підрозділів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.

Він зазначив, що кількість російських військових всередині населеного пункту виявилася меншою, ніж повідомлялося раніше, а українським підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію.

"Ситуація перебуває під контролем, і є підстави сподіватися на повне повернення села під український контроль. Водночас сам факт прориву російських сил став тривожним сигналом та вказує на ризики, які зберігаються на лінії фронту", – підкреслив Мирошников.

Прогноз експерта щодо війни

За словами військового експерта та співдиректора програм зовнішньої політики Центру Разумкова Олексія Мельника, малоймовірно, що повномасштабна війна завершиться у 2026 році. Водночас експерт не виключає можливості домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

Мельник вважає, що найбільш ймовірним сценарієм стане зупинка бойових дій уздовж лінії фронту, яка може слугувати формою деескалації, але не означатиме остаточного завершення війни чи розв’язання конфлікту.

Ключову роль у реалізації такого сценарію, на його думку, відіграє позиція Сполучених Штатів, яка може суттєво вплинути на подальший розвиток подій.

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

