34-річний Ед Ширан готується до свого похорону - деталі

Ширан здивував своєю прагматичністю.

Ед Ширан розповів, що будує плани на власний похорон

Музикант пояснив, навіщо робить це

Британський співак Ед Ширан - один із найбільш високооплачуваних артистів (за версією Forbes) і входить до списку найвпливовіших людей (за версією Time) світу. Він також має дружину і двох дітей. 34-річна зірка перебуває в розквіті років, і, здається, що ще зарано думати про те, що буде в кінці тунелю.

Однак до делікатних питань, що стосуються його смерті, Ширан підходить досить практично. Про це він розповів на шоу Грема Нортона.

Ед зізнався, що вже зараз готує альбом, який вийде після його смерті, і навіть придумав для нього назву - "Eject" ("Вилучити"). Він також має заповіт і цілком конкретні плани на свій похорон. Таку свою організованість Ширан пояснює бажанням бути впевненим, що після його відходу все буде, як він запланував.

"Я думаю, це розумно. У мене були друзі, які вмирали, не залишивши заповіту. І це до біса хаотично. Усе, що я хочу сказати, - що в мене є план на випадок моєї смерті. Я знаю, які пісні хочу почути на своєму похороні. Я знаю, де хочу бути похований", - зазначає виконавець.

О персоне: Ед Ширан Ед Ширан - британський співак, автор пісень, музикант, звукозаписний продюсер, актор і бізнесмен. Перший комерційний успіх прийшов до нього в червні 2011 року завдяки синглу "The A Team", який посів третє місце в британському чарті. Пісня Ширана "Thinking Out Loud" принесла йому дві премії Греммі у 2016 році. У січні 2017 року сингл "Shape of You" посів 1-е місце за продажами в США і Великобританії. У 2019 році Ширан увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes, посівши в ньому третє місце. Зароблена сума склала 110 мільйонів доларів, повідомляє Вікіпедія.

