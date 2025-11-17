"Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні

Читайте більше:
Американська співачка Леді Гага (Стефані Джерманотта) зробила несподіване зізнання щодо ціни слави, яку вона має. У 2016-2018 роках кар'єра артистки була сповнена подій - два виступи на Супербоулі, зйомки у фільмі "Народження зірки" та отримання Оскара, вихід п'ятого студійного альбому, турне і відкриття власного косметичного бренду. Здавалося, що немає вершин, які не підкорилися б Джерманотті.
Однак цей період був відзначений для Стефані й серйозними проблемами зі здоров'ям. У співачки виявили фіброміалгію, а пізніше їй довелося лягти в психіатричну лікарню - Леді Гага вигоріла настільки, що навіть рідні перестали впізнавати її.
"Одного разу моя сестра сказала мені: "Я більше не впізнаю свою сестру". І я скасувала тур. Одного дня я пішла в лікарню для отримання психіатричної допомоги. Мені потрібно було зробити перерву. Я не могла нічого робити... Я повністю зламалася. Це було справді страшно. Був час, коли я не вірила, що зможу одужати... Я почуваюся дуже везучою, що залишилася живою. Я знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, як все може обернутися", - поділилася зірка в інтерв'ю для Rolling Stone.
Про персону: Леді Гага
Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.
