Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні

Анна Підгорна
17 листопада 2025, 01:30
4
Зірка зізналася, що дуже боялася не видертися з цієї ситуації.
Леді Гага
Леді Гага новини - співачка розповіла про свої проблеми з психічним здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/ladygaga

Читайте більше:

  • Що сталося з Леді Гагою
  • Як артистка прийшла до лікування

Американська співачка Леді Гага (Стефані Джерманотта) зробила несподіване зізнання щодо ціни слави, яку вона має. У 2016-2018 роках кар'єра артистки була сповнена подій - два виступи на Супербоулі, зйомки у фільмі "Народження зірки" та отримання Оскара, вихід п'ятого студійного альбому, турне і відкриття власного косметичного бренду. Здавалося, що немає вершин, які не підкорилися б Джерманотті.

Однак цей період був відзначений для Стефані й серйозними проблемами зі здоров'ям. У співачки виявили фіброміалгію, а пізніше їй довелося лягти в психіатричну лікарню - Леді Гага вигоріла настільки, що навіть рідні перестали впізнавати її.

відео дня

"Одного разу моя сестра сказала мені: "Я більше не впізнаю свою сестру". І я скасувала тур. Одного дня я пішла в лікарню для отримання психіатричної допомоги. Мені потрібно було зробити перерву. Я не могла нічого робити... Я повністю зламалася. Це було справді страшно. Був час, коли я не вірила, що зможу одужати... Я почуваюся дуже везучою, що залишилася живою. Я знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, як все може обернутися", - поділилася зірка в інтерв'ю для Rolling Stone.

Леді Гага
Леді Гага новини - співачка розповіла про свої проблеми з психічним здоров'ям / фото: instagram.com/ladygaga

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що репер P. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці, де він відбуває чотирирічний термін за звинуваченням у торгівлі людьми та рекеті.

Також стало відомо про підготовку нового фільму з кінофраншизи "Мумія". До головних ролей у майбутній стрічці повернуться актори Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс.

Читайте також:

Про персону: Леді Гага

Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Леді Гага новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

00:56Світ
"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

22:51Війна
Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Останні новини

01:30

"Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні

00:56

Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

00:04

Російські КАБи під прицілом: експерт окреслив три варіанти протидії

16 листопада, неділя
23:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з собакою-детективом за 43 секунди

22:51

"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
21:50

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:30

Олександр Усик кардинально змінив зачіску і показався в новому образі з дружиною

21:25

Як зігріти дім без техніки та витрат: простий спосіб, що дозволяє зберігати тепло

21:10

Азербайджан приєднався до країн Центральної Азії: що це означає?Погляд

Реклама
21:05

"Чарівний" спрей обертається ремонтом: куди не варто наносити WD-40 в авто

20:59

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026Відео

20:55

"Кримінальна справа": що відбувається з Аллою Пугачовою

20:34

"Вау": після екстремального перетворення Джамалу сплутали з Шер

20:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 листопада (оновлюється)

20:27

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

20:26

Про нього більшість забули: рецепт легендарного салату, який підкорить всіх

19:52

"Золоте" правило для півоній: як підготувати квіти до зими та уникнути хвороб"Відео

19:35

Погода на завтра 17 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

19:28

Гороскоп на завтра 17 листопада: Левам - здійснення мрії, Скорпіонам - виснаження

19:27

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Реклама
18:38

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

18:32

"Страшно уявити, які там зуби": рибалка спіймав гігантського "монстра"

18:25

Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

18:25

Дрова прямо з парку: що можна брати, а за що загрожує штраф

17:56

Україну атакує сильний шторм: коли почнеться справжній снігопад

17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

Реклама
13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти