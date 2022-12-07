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Ганьбу Росії побачив весь світ: експерт розкрив деталі вибухів на аеродромах в РФ

7 грудня 2022, 08:44
Міжнародні спостерігачі за війною побачили, що хвалену російську ППО можна з легкістю обійти.
Вибух Енгельса
Експерт розкрив деталі вибухів на аеродромах в РФ / соцмережі

Вибухи на аеродромах у Саратовській і Рязанській областях Росії показали, що російська ППО не може забезпечити захист своїх військових об'єктів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram зазначив, що безпілотник, у використанні якого для удару по аеродромах Росія звинуватила Україну, було б важко не помітити.

"У Росії сталася низка інцидентів, і Конашенков заявив, що виною тому нібито був український БПЛА "Стриж". Не знаю, в курсі генерал-словоблуд щодо того, що "Стриж" це радянський, відсталий і примітивний БПЛА розміром практично з F-16, що гуде, як провісник Апокаліпсиса, чи ні, але своїм перлом він лише зганьбив російську ППО", – пояснив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Експерт зазначив, що міжнародні спостерігачі за війною побачили, що незалежно від того, що саме завдало удару по російських аеродромах, воно обійшло хвалену російську ППО і виконало це завдання.

"Тобто ці спостерігачі, яких несамовито бояться в Кремлі, бачать не тільки те, що "друга" армія в світі тягне в зону бойових дій в Україну танки Т-62 і гаубиці Д-1, але те, що у неї по суті немає ППО", – підкреслив Коваленко.

Експерт також нагадав, що російське ППО вже "ганьбилося" в Сирії та Лівії. Крім того, саме системи російського виробництва "азербайджанська армія клацала як насіння в Карабасі".

"Російське ППО? Покупців цього мотлоху вітаю з їх капіталовкладенням. Але головне не привітання. Головне, що тепер про це знають всі! Абсолютно все", - резюмував Коваленко.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військових аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах в Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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Автор: Сергій Кущ
новини Росії війна в Україні ПВО
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