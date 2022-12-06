"Бавовна" на аеродромі в Курську: чорний дим було видно навіть з супутника

У російському Курську 6 грудня стався вибух в районі аеродрому. В результаті цього сталася пожежа, а чорний дим огорнув все навкруги. Пожежа була настільки сильна, що її було видно навіть із супутника. Знімки опублікували Схеми.
На території авіабази горіли нафтонакопичувачі. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт в паніці почав розповідати нібито про атаку безпілотників.
Варто відзначити, що на цій авіабазі дислокується безліч російських літаків, які час від часу влаштовують масовані ракетні удари по Україні і тероризують всіх українців.
Вибухи на аеродромах Росії
У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.
У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.
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