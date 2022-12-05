Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФ

Троє російських військових, які перебували на аеродромі, в результаті атаки загинули, розповіли в МО РФ.

У РФ підтвердили атаки на військові аеродроми / mil.ru

У міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромам у Саратовській і Рязанській областях.

В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Крім того, ще четверо військових РФ поранені і доставлені в лікарні, уточнили в міноборони РФ.

Там також стверджують, що в результаті удару нібито була лише пошкоджена обшивка літаків РФ.

"В результаті падіння і вибуху на російських аеродромах уламків українських БПЛА була незначно пошкоджена обшивка корпусу двох літаків", - додали в МО РФ.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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