'З Днем волонтера': у ПС ЗСУ відреагували на вибухи на військовій базі РФ в Енгельсі

У Повітряних силах ЗСУ не знають, хто організував "бавовну" на базі Військово-Повітряних сил країни-агресора Росії в Енгельсі Саратовської області.

Після "бавовни" в Енгельсі, ймовірно, пошкоджені два російські бомбардувальники-Гнат / Колаж скріншот відео соцмережі, командування ПС ЗСУ

Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Саратовській області (звідти окупанти вилітають, щоб бомбити Україну) в Росії призвели до пошкодження, ймовірно, двох стратегічних бомбардувальників окупантів. У Повітряних силах України не знають, хто це зробив, але вітають зі святом волонтерів.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook речник ПС ЗСУ Юрій Гнат, коментуючи вибухи на військовій базі агресора в Енгельсі, зазначив, що невідомо, хто до цього причетний. Ймовірно, пошкоджено два стратегічні бомбардувальники російських військ.

При цьому він привітав українців з Днем волонтера.

"А хто це зробив? Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть, що пошкоджено два стратегічних бомбардувальника. Скорбім. З Днем волонтера!"- підкреслив Юрій Гнат.

До речі, за даними Telegram-каналу Вертикаль, після вибуху було знищено 8 військових літаків російських окупантів, які бомбили Україну.

"На російських аеродромах знищено понад 8 літаків, які брали участь у масових ударах по Україні", - зазначено в повідомленні.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили, що 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне паління. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Вибух на військовій базі Росії в Енгельсі / соцмережі

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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