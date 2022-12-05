Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Росії: у Путіна зробили заяву щодо ситуації

У Кремлі не мають точної інформації, пов'язаної з вибухами на військовому аеродромі Енгельс і в Рязанській областях, сказав рупор глави РФ Дмитро Пєсков.

Путін знає про вибухи на військовому аеродромі Енгельс і в Рязанській області - Пєсков / Колаж скріншот відео соцмережі, УНІАН

Директору країни-агресора Росії Володимиру Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони. Про це заявив кремлівський представник Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РБК, він розповів про те, що Путін постійно отримує відомості про те, що відбувається. Кремль, мовляв, точної інформації не має і пропонує звернутися до міністерства оборони.

"Зрозуміло, від усіх відповідних служб президент регулярно отримує інформацію про все, що відбувається. Я бачив ці повідомлення тільки зі ЗМІ, але точної інформації не маю і не можу що-небудь коментувати. Рекомендую звернутися до міністерства оборони", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військових літаки Ту-95.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне паління. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Журналісти Spiegel днями розповіли, що бойова авіація окупантів Росії проводить тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти стверджували, що ситуація вказує на можливу підготовку до масштабної атаки на Україну.

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