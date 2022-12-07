"Може бути ескалація": розлючений Путін може завдати удару після вибухів на аеродромах - CNN

У ЗМІ називають вибухи на аеродромах в глибокому тилу РФ "особистою образою Путіна".

Путін може завдати удару після вибухів на аеродромах в РФ / колаж фото Maxar, kremlin.ru

Нещодавні вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. А все через те, що "бавовна розцвіла" в глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України. Про це повідомляє CNN.

У світі побоюються, що "директор" Росії може завдати ще більш жорстокий удар.

"Але важко зрозуміти, що ще Росія може зробити з Україною, чого вона досі не зробила. РФ зрівняла міста з землею, безсердечно і невпинно завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, коли це було можливо, вбивала тисячі мирних жителів і ще більше військових, а також бомбила пологові будинки і притулки, позначені словом "діти", – йдеться в повідомленні.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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