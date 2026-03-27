"Піде Україні на користь": несподіваний сценарій нової війни РФ у Європі

Якщо Росія досягне певного успіху в новій війні, це може дати Україні перепочинок, вважає Володимир Горбач.

З'явився прогноз щодо нової війни РФ у Європі

Важливе із заяв Горбача:

Якщо РФ отримає належну відсіч, це піде Україні на користь

Україна може отримати лише короткочасну перерву

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував ймовірність агресії РФ проти однієї з країн Балтії.

"Якщо Росія отримає належну відсіч, це піде Україні на користь: противник зазнає втрат і буде змушений згортати активність на інших напрямках, зокрема на українському", — підкреслив він в інтерв’ю "Главред".

Експерт зазначає, що у разі, якщо РФ досягне певного успіху, це може дати перепочинок Україні.

"Якщо ж, не дай Боже, Росії вдасться досягти певних успіхів, Україна може отримати лише короткочасну паузу, однак війна в будь-якому разі триватиме", – переконаний він.

Разом з тим співрозмовник уточнив, що такі сценарії складно точно прогнозувати, оскільки "це авантюра".

"Але я сподіваюся, що навіть у такому випадку це мобілізує європейських партнерів на посилення підтримки України. Адже саме тут зосереджені основні сили Росії – і саме тут їх потрібно розбивати", – додав Горбач.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

