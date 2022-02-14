Постачання зброї, ПП-2 і мільярд євро допомоги: про що кажуть перед приїздом Шольца в Україну

Шольц у Києві проведе зустріч із Зеленським / Reuters / Fabrizio Bensch

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде в Україну вже в понеділок, 14 лютого. Під час свого візиту, який відбудеться на тлі повідомлень про можливе військове вторгнення Росії на територію української держави і критики Берліна через відмову постачати зброю Києву, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Глава німецького уряду обіцяє підтримку Україні в ситуації, що склалася, а у Києві очікують на конструктивні перемовини.

Зустріч Зеленського та Шольца

Очікується, що канцлер ФРН Шольц та Зеленський за підсумками перемовин вийдуть для зустрічі з пресою, яку заплановано на 14:20.

Що говорять про візит Шольца до Києва

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після дискусії радників лідерів країн нормандського формату у Берліні заявляв, що Київ в рамках візиту Шольца очікує на конструктивні перемовини. Позиція Німеччини спрямована на встановлення миру і повернення українських територій.

"Я сподіваюся, це буде дуже змістовний візит... зусилля, які докладає Німеччина, дозволять принести мир на нашу землю і повернути наші території", - сказав Єрмак.

Позиція Шольца

Канцлер ФРН Шольц дотримується єдиної точки зору, яку Захід демонструє щодо Києва. Він стверджує, що Берлін намагатиметься досягти ескалації біля кордонів України шляхом перемовин.

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"Наше завдання полягає у тому, щоб вжити заходів для запобігання війни у Європі... Необхідно використовувати всі можливості для діалогу", - сказав він, раніше виступаючи в Бундестазі.

Критика ФРН через питання ПП-2 та постачання озброєнь України

Візит канцлера Німеччини Шольца відбудеться на тлі критики Берліна, який відмовляється від постачань зброї Україні. Німецька влада каже, що намагатиметься не допустити російської військової інтервенції на територію української держави за допомогою дипломатії.читайте такожВторгнення в Україну "коштуватиме дуже дорого": Шольц пригрозив РФ

Шольц не обіцяє, що російський газопроводу Північний потік-2 буде зупинено у разі військового вторгнення Росії в Україну.

Підхід Німеччини піддається критиці всередині країни, в Україні і на Заході.

"Час зняти російські окуляри"

Посол України у ФРН Андрій Мельник у інтерв'ю N-TV розповів, що Берлін замість зброї міг би надати Києву фінансову допомогу на суму в 1 мільярд євро для стабілізації економічної ситуації.

При цьому він також різко закликав Берлін до серйозних перемовин з Києвом.

"Україна хоче бути рівноправним партнером. Україна хоче говорити з Німеччиною відверто, дивлячись в очі один одному, щоб німці постійно не проявляли стільки трепету до Росії через власний страх. Німецьким політикам час зняти російські окуляри, коли справа стосується України", - підкреслив український дипломат Андрій Мельник.

Заява Шольца перед вильотом до України

Канцлер ФРН Олаф Шольц перед вильотом в Україну сказав, що ФРН вимагає від РФ "ознак негайної деескалації" ситуації і попередив Москву про серйозні наслідки у разі реалізації подальших військових планів.

"Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже і дуже серйозну загрозу миру у Європі", - сказав він.

Шольц підкреслив, що у Києві він збирається висловити "незмінну солідарність і підтримку Україні".

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні перемовини з лідерами ЄС та НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може розпочатися з авіаударів.

Посольства Британії, Данії, Ізраїлю, Норвегії, Японії, Естонії, і Південної Кореї опублікували офіційні заяви із закликом до своїх громадян залишити Україну якомога швидше. Ізраїль заявив про евакуацію дипломатів.

Вашингтон закликав громадян Штатів виїхати з України протягом 24-48 годин.

Співробітників посольства США, які не беруть участі у вирішенні критично важливих питань, відправляють до Вашингтона. Основна частина дипломатів залишається в Україні.

За підсумками телефонного розмови президента США Байдена з главою РФ Путіним, яка відбулася 12 лютого, в Білому домі сказали, що у Вашингтона немає розуміння щодо того, чи піде Росія в атаку на Україну.

Згідно з даними Української правди, з 14 лютого міжнародні страхові компанії можуть призупинити страхування авіаперевезень у небі над Україною через високі ризики бойових дій. Внаслідок цього авіакомпанії будуть змушені тимчасово припинити авіаперельоти.

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