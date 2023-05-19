Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що його країна вибрала "активний нейтралітет".

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Після візиту Зеленського Саудівська Аравія зробила дивну заяву щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Саудівська Аравія після візиту президента України Володимира Зеленського зробила заяву щодо повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни.

Як повідомляє The Guardian, міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що Саудівська Аравія вибрала "активний нейтралітет".

З такою глава МЗС виступив після сьогоднішнього візиту українського гаранта Володимира Зеленського до Джедди та його звернення до лідерів Ліги арабських держав.

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Водночас видання підкреслює, що для українського президента це може бути позитивним результатом, адже минулого року відносини між країною-окупантом Росією та Саудівською Аравією були на небувало високому рівні.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Під час візиту президент зустрівся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також Зеленський провів інші двосторонні переговори. Серед основних тем переговорів – українська формула миру.

Окрім того, Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Під час свого виступу він заявив, що агресорка Росія – слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а слабкість, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув.

До слова, нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7. Там глава української держави матиме змогу зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Дивіться відео про перший візит Зеленського до Азії від початку повномасштабного вторгнення РФ:

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