УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський різко поставив Росію на місце: Україна перемагає слабку Москву, у якої більше зброї

Андрій Ганчук
19 травня 2023, 16:15 оновлено 19 травня, 16:50
478
Країна-окупант Російська Федерація діє агресивно, оскільки усвідомлює, що час імперій вже давно минув, сказав президент України Володимир Зеленський.
Зеленський, Росія
Україна перемагає агресора Росію, у якої більше військових ресурсів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Агресорка Росія - слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а слабкість, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час виступу на саміті Ліги арабських держав він сказав про те, що Росія діє агресивно, оскільки мова йде про слабку державу. Україна її перемагає навіть у ситуації, коли у ворожої країни більше зброї.

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не закінчиться ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав)", - зазначив Зеленський.

відео дня

Також він запросив учасників Ліги безпосередньо співпрацювати з будь-якими посередниками України.

"І нехай наша з вами сила буде скоординована заради спокою і блага людей всіх націй", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів про сценарії звільнення Україною Криму і Донбасу

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський 19 травня прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Він зустрівся зі наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і виступив на саміті Ліги арабських держав (регіональної організації, до якої входять 22 країни – Єгипет, Судан, Сомалі, Джибуті, Коморські острови, Ірак, Йорданія, Сирія, Ліван, Алжир, Лівія, Туніс, Марокко, Мавританія, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЕ і Палестинська автономія, - ред.)

  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента
  • Візит Зеленського до Саудівської Аравії
    Візит Зеленського до Саудівської Аравії Офіс президента

Президент Зеленський заявив, що під час поїздки буде обговорюватися повернення всіх політичних в'язнів у Криму та на інших захоплених територіях, повернення всіх полонених і депортованих, представлення формули миру Києва та аспекти енергетичної безпеки України в контексті ситуації з наступною зимою.

Інші новини:

Володимир Зеленський Ліга арабських государств війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський різко поставив Росію на місце: Україна перемагає слабку Москву, у якої більше зброї

Зеленський різко поставив Росію на місце: Україна перемагає слабку Москву, у якої більше зброї

16:15 Політика
"Ніхто не може диктувати нам правила": Данілов категорично висловився щодо "замороження війни"

"Ніхто не може диктувати нам правила": Данілов категорично висловився щодо "замороження війни"

16:11 Україна
"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

15:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:57

Передача влади синам Лукашенка: експерт оцінив сценарій зміни влади в Мінську

16:53

Чим змастити випічку щоб була м'якою: незамінні інгредієнти для рум'яних булочок

16:24

Більшість з нас робить неправильно: 3 речі, які не можна прати за температури 40 градусів

16:18

Що буде, якщо м'ясо покласти в киплячу воду: багато господинь ахнуть від подиву

16:15

Зеленський різко поставив Росію на місце: Україна перемагає слабку Москву, у якої більше зброїФотоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:11

"Ніхто не може диктувати нам правила": Данілов категорично висловився щодо "замороження війни"

15:50

Скільки коштував похорон королеви Єлизавети II: у Британії назвали нечувану суму

15:45

Натхненні Голлівудом: топ-5 стрижок знаменитостей, які вам захочеться повторити

15:39

Помилка, якої припускається більшість людей: що буде з джинсами, якщо їх часто прати

Реклама
15:22

Чим краще мити лінолеум на кухні: 2 лайфхака для боротьби із застарілим жиром

15:21

"Гавкаючі фекалії": Макаревич жорстко пройшовся по росіянамВідео

15:18

Wayforpay замовив інформаційну кампанію проти НБУ, EasyPay, IBOX BANK, City24 актуально

15:18

MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українськоюВідео

15:17

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під БахмутомВідео

15:10

Як підняти розмір майбутньої пенсії: в ПФУ назвали спосіб, який підходить навіть юним і безробітнимВідео

14:53

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з РосієюВідео

14:38

Незручно б вийшло: Симоньян прислали прилад для самозадоволення "зі слідами вибухівки"

14:35

Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФФото

14:32

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

14:26

Вразять оточуючих об'ємом і легкістю: як зробити так, щоб волосся було пишним

Реклама
14:26

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав

14:12

3 продукти, які не можна смажити на соняшниковій олії

14:01

В Україну мчить літо: синоптики розповіли, коли буде спекотно

13:38

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

13:34

Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

13:29

Вийде ніжною і соковитою: кілька секретів, як в духовці правильно запекти курку

13:29

Долар рване вниз: експерти сказали, яким буде курс валюти на початку літа

13:14

Що буде з організмом, якщо відмовитися від цукру

12:57

У мережі з'явилася інформація про невиліковну хворобу Седокової

12:29

Росіяни "захопили Бахмут": Маляр спростувала інформацію

12:20

"Українська команда" передала дрони-камікадзе підрозділу "Скала": "Доставлять вибухівку ворогу"

12:20

Що зробити, щоб в туалеті смачно пахло: прості хитрощі з підручних засобів

12:06

Молодик у травні 2023: що чекає на кожен знак зодіаку до 4 червняВідео

11:52

ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарійВідео

11:51

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:45

"Вайкуле, хай їй грець": далекобійник Гостюхін накинувся на співачку і осквернив пам'ять Кікабідзе

11:39

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

11:35

Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

11:17

Намазав і змив: як легко очистити шви між плиткою в домашніх умовах

11:13

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

Реклама
11:13

Гороскоп на завтра 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

10:56

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:37

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNNВідео

10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти