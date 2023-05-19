Зеленський різко поставив Росію на місце: Україна перемагає слабку Москву, у якої більше зброї

Країна-окупант Російська Федерація діє агресивно, оскільки усвідомлює, що час імперій вже давно минув, сказав президент України Володимир Зеленський.

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Україна перемагає агресора Росію, у якої більше військових ресурсів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Агресорка Росія - слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а слабкість, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час виступу на саміті Ліги арабських держав він сказав про те, що Росія діє агресивно, оскільки мова йде про слабку державу. Україна її перемагає навіть у ситуації, коли у ворожої країни більше зброї.

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не закінчиться ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав)", - зазначив Зеленський.

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Також він запросив учасників Ліги безпосередньо співпрацювати з будь-якими посередниками України.

"І нехай наша з вами сила буде скоординована заради спокою і блага людей всіх націй", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський 19 травня прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Він зустрівся зі наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і виступив на саміті Ліги арабських держав (регіональної організації, до якої входять 22 країни – Єгипет, Судан, Сомалі, Джибуті, Коморські острови, Ірак, Йорданія, Сирія, Ліван, Алжир, Лівія, Туніс, Марокко, Мавританія, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЕ і Палестинська автономія, - ред.)

Президент Зеленський заявив, що під час поїздки буде обговорюватися повернення всіх політичних в'язнів у Криму та на інших захоплених територіях, повернення всіх полонених і депортованих, представлення формули миру Києва та аспекти енергетичної безпеки України в контексті ситуації з наступною зимою.

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