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Після Путіна в Росії почнеться громадянська війна, але воювати буде не народ з владою - експерт

4 лютого 2023, 02:13
Коли Путін піде, всі ті люди, які йому зараз підкоряються і бояться, почнуть розбиратися один з одним, з'ясовуючи, чий клан буде господарем РФ.
Дмитро Орєшкін, Кремль
​ Після Путіна в Росії дуже ймовірна громадянська війна - Орєшкін / Фото УНІАН

Після відходу Володимира Путіна від влади в Росії почнеться громадянська війна. Але вона буде відбуватися не між владою та народом, а між різними збройними угрупованнями. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, кремлівський диктатор знищив в РФ будь-які способи розв‘язання політичних проблем і забезпечення державного менеджменту.

"Я маю на увазі державні інституції типу вільних виборів, конкуренції політичних партій, парламентаризму, конституціоналізму тощо. Всього цього немає, зараз Путіним керують силовики, спираючись на багнети. На багнетах, кажуть, довго сидіти не можна, але якщо дупа дублена і щось під неї підкладено, то деякий час просидіти можна", - пояснив Орєшкін.

Політолог відповів, що різні види російських силовиків в РФ "один одного не люблять, надзвичайно ревнують, борються за місце в приймальні Путіна і за те, хто перший йому доповість".

"У цю структуру намагався влізти Пригожин, але генерали його начебто відтіснили, і тепер Пригожин і Кадиров вже на другому плані. Але коли Путін піде, всі ті люди, які йому зараз підкоряються і бояться, почнуть розбиратися один з одним, з'ясовуючи чий клан буде господарем РФ. І розбиратися вони будуть не на телевізійних дискусіях або передвиборних дебатах, а на полі бою за допомогою підлеглих їм озброєних людей", - сказав він.

Орєшкін вважає, що після Путіна в Росії дуже ймовірна громадянська війна.

"Ця одна велика мафія після відходу "пахана" має непогані шанси розпастися на кілька мафій, якими будуть керувати люди, набагато кращі за "пахана", який пішов. Тому що Путін підбирає під себе людей, як Пригожин, Кадиров, а таких, як Нємцов або Навальний він знищує. І цекатастрофа для Росії, відкладена в часі", - резюмував експерт.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України у Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, і нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

Розвал Росії

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку чекає розпад з парадом суверенних республік.

Інші новини:

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