Після Путіна в Росії почнеться громадянська війна, але воювати буде не народ з владою - експерт

Коли Путін піде, всі ті люди, які йому зараз підкоряються і бояться, почнуть розбиратися один з одним, з'ясовуючи, чий клан буде господарем РФ.

​ Після Путіна в Росії дуже ймовірна громадянська війна - Орєшкін / Фото УНІАН

Після відходу Володимира Путіна від влади в Росії почнеться громадянська війна. Але вона буде відбуватися не між владою та народом, а між різними збройними угрупованнями. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, кремлівський диктатор знищив в РФ будь-які способи розв‘язання політичних проблем і забезпечення державного менеджменту.

"Я маю на увазі державні інституції типу вільних виборів, конкуренції політичних партій, парламентаризму, конституціоналізму тощо. Всього цього немає, зараз Путіним керують силовики, спираючись на багнети. На багнетах, кажуть, довго сидіти не можна, але якщо дупа дублена і щось під неї підкладено, то деякий час просидіти можна", - пояснив Орєшкін.

Політолог відповів, що різні види російських силовиків в РФ "один одного не люблять, надзвичайно ревнують, борються за місце в приймальні Путіна і за те, хто перший йому доповість".

"У цю структуру намагався влізти Пригожин, але генерали його начебто відтіснили, і тепер Пригожин і Кадиров вже на другому плані. Але коли Путін піде, всі ті люди, які йому зараз підкоряються і бояться, почнуть розбиратися один з одним, з'ясовуючи чий клан буде господарем РФ. І розбиратися вони будуть не на телевізійних дискусіях або передвиборних дебатах, а на полі бою за допомогою підлеглих їм озброєних людей", - сказав він.

Орєшкін вважає, що після Путіна в Росії дуже ймовірна громадянська війна.

"Ця одна велика мафія після відходу "пахана" має непогані шанси розпастися на кілька мафій, якими будуть керувати люди, набагато кращі за "пахана", який пішов. Тому що Путін підбирає під себе людей, як Пригожин, Кадиров, а таких, як Нємцов або Навальний він знищує. І цекатастрофа для Росії, відкладена в часі", - резюмував експерт.

Нагадаємо, російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України у Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, і нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

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