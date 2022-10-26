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"Розвал РФ може мати різні наслідки": Фейгін озвучив сценарії

26 жовтня 2022, 20:05

Після розвалу шанс на нормальне майбутнє матиме лише європеїзована частина РФ.

Распад России, Марк Фейгин
Фейгін назвав фактори, які призведуть до розвалу РФ / ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад Російської Федерації залежить від кількох чинників. Зокрема, це результат нинішньої війни. Про це він сказав інтерв'ю УНІАН.

"Росія прекрасна може виникнути не на всій території Росії нинішньої. Прекрасною може бути лише її частина і шанс такий є. Більш європеїзована і цивілізована частина Росії має на це шанс. Що стосується розвалу РФ чи напіврозвалу, то тут все залежить від результату війни, від активності тих, хто хоче бачити розвал і власне від самих поневолених народів - чи захочуть вони створити свої держави", - сказав Фейгін.

Як зазначив правозахисник, зі 140-мільйонного населення Росії 20% - це автономії та національні громади. І вони можуть створити "щось своє окреме".

Також Фейгін підкреслив, що розвал Російської Федерації може мати різні наслідки, так само, як це було з розпадом СРСР.

"Після розвалу СРСР ми побачили Балтію та Україну, а з іншого боку - Туркменістан і власне саму Росію. Тобто різні можуть бути долі у цих кусків розваленої Росії. Десь буде "Україна" з "Балтією", а десь – Туркменістан", - резюмував опозиціонер.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться.

Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

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