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Три республіки готуються "на вихід": Путіна попередили про розвал РФ вже в 2023 році - ЗМІ

23 грудня 2022, 10:06
Розвал Росії може початися лише в разі глибокої політичної кризи, а вона відбудеться в другій половині наступного року, якщо Путін залишиться при владі.
Володимир Путін
Путіна більше цікавить Україна, ніж "похмуре майбутнє, куди він веде свою країну" / сайт Кремля

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору представили відповідну доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

"В елітах Татарстану на сьогоднішній день складається стійка думка, що кремлівське керівництво в Москві збирається фактично їх знищити, роздавивши і розтоптавши суб'єктність. Можливий заклик керівних еліт Татарстану до населення республіки підтримати суверенітет і вийти зі складу РФ буде сприйнятий здебільшого з натхненням. Більш того, експерти Радбезу вважають, що значна частина представників силових структур Татарстану виступлять на підтримку суверенітету і будуть готові озброїти активну частину населення, яке виступає за відділення від Росії", - йдеться у повідомленні.

Разом з Татарстаном про вихід зі складу Росії можуть вже в наступному році заявити Башкортостан і Чечня.

На думку авторів доповіді, чеченські підрозділи, які беруть участь у війні в Україні, отримують бойовий досвід і вивчають можливості російських військових планувати і вести бойові дії, для того щоб використовувати свої знання і досвід вже в протистоянні з російськими військами.

Генерал СВР зазначає, що розвал Росії може початися лише в разі глибокої політичної кризи.

"Але "вишенька на торті" цієї доповіді і є прогноз неминучої політичної кризи в другій половині наступного року, за умови, що Путін залишається при владі й процес транзиту так і не буде запущений до березня наступного року", - йдеться у повідомленні.

При цьому Путін нібито не захотів обговорювати із секретарем Радбезу Миколою Патрушевим доповідь і лише ознайомився зі змістом.

"Найближчим часом готується черговий масований ракетний удар по Україні, ця тема викликає у Путіна куди більший інтерес, ніж похмуре майбутнє, куди він впевнено веде країну", - резюмували на каналі.

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал в ході війни в Україні. У перспективі армія РФ може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації.

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