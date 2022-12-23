Три республіки готуються "на вихід": Путіна попередили про розвал РФ вже в 2023 році - ЗМІ

Розвал Росії може початися лише в разі глибокої політичної кризи, а вона відбудеться в другій половині наступного року, якщо Путін залишиться при владі.

Путіна більше цікавить Україна, ніж "похмуре майбутнє, куди він веде свою країну" / сайт Кремля

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору представили відповідну доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

"В елітах Татарстану на сьогоднішній день складається стійка думка, що кремлівське керівництво в Москві збирається фактично їх знищити, роздавивши і розтоптавши суб'єктність. Можливий заклик керівних еліт Татарстану до населення республіки підтримати суверенітет і вийти зі складу РФ буде сприйнятий здебільшого з натхненням. Більш того, експерти Радбезу вважають, що значна частина представників силових структур Татарстану виступлять на підтримку суверенітету і будуть готові озброїти активну частину населення, яке виступає за відділення від Росії", - йдеться у повідомленні.

Разом з Татарстаном про вихід зі складу Росії можуть вже в наступному році заявити Башкортостан і Чечня.

На думку авторів доповіді, чеченські підрозділи, які беруть участь у війні в Україні, отримують бойовий досвід і вивчають можливості російських військових планувати і вести бойові дії, для того щоб використовувати свої знання і досвід вже в протистоянні з російськими військами.

Генерал СВР зазначає, що розвал Росії може початися лише в разі глибокої політичної кризи.

"Але "вишенька на торті" цієї доповіді і є прогноз неминучої політичної кризи в другій половині наступного року, за умови, що Путін залишається при владі й процес транзиту так і не буде запущений до березня наступного року", - йдеться у повідомленні.

При цьому Путін нібито не захотів обговорювати із секретарем Радбезу Миколою Патрушевим доповідь і лише ознайомився зі змістом.

"Найближчим часом готується черговий масований ракетний удар по Україні, ця тема викликає у Путіна куди більший інтерес, ніж похмуре майбутнє, куди він впевнено веде країну", - резюмували на каналі.

Розвал Росії

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