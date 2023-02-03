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"Фірмова фішка Путіна перестала працювати": політолог оцінив терміни закінчення війни

3 лютого 2023, 02:10
До виборів в РФ залишився всього лише рік, і за цей час Путіну треба зобразити щось переможне. Саме це завдання зараз стоїть перед Герасимовим.
Володимир Путін, Дмитро Орєшкін
Володимир Путін втратив свою головну перевагу, вважає Дмитро Орєшкін / Фото ua.depositphotos.com

Російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що війна в Україні може тривати до виборів 2024 року в Росії. На найближчий час російський диктатор готує наступ, але він втратив свою головну перевагу.

До виборів в РФ залишився всього лише рік, і за цей час Путіну треба зобразити щось переможне.

"Саме це завдання стоїть перед Герасимовим, і всі це розуміють до самої останньої дворняжки в петербурзькому або московському дворах. Герасимов це теж розуміє і до цього готується – питання в тому, чи вистачить йому матеріальних ресурсів", - сказав політолог в інтерв'ю Главреду.

Якщо перемоги до 2024 року не буде, Путіну доведеться або скасовувати вибори, або йти на якусь безмежну фальсифікацію.

"У будь-якому випадку, для нього це серйозний рубіж, і його політичний час дійсно обмежений лютим-березнем 2024 року. Тому основні події відбудуться протягом найближчого року. Мені здається (і це видається раціональним), що Герасимов готує наступ упродовж найближчих місяців. Подивимося що буде, адже до нього готуються і Україна, і Захід", - сказав він.

За словами Орєшкіна, Путін втратив свою головну перевагу.

"Сила гопника в тому, що він не поважає нікого і нічого. Але за цей рік, завдяки мужності України, стало зрозуміло всім, хто хоче розуміти, що Путін за людина. І, відповідно, від нього чекають наступу. Тому Путін вже не може зробити те, чого від нього не чекають. І навіть якщо він буде хапатися за атомну бомбу, то і до цього вже готові – за 11 місяців вже прорахували всі варіанти, прикинули, продумали відповідь. І його фірмова фішка несподіваної підлості, до якої пристойні люди не опускаються, просто перестає працювати", - пояснив він.

А раз Путін передбачуваний, значить приблизно зрозуміло, як з ним боротися.

"Тому що гра вже на столі та ніяких нових кроків тут не придумаєш – все прораховано на два-три ходи вперед, і Путін весь, як на долоні", - резюмував Орєшкін.

Хто такий Дмитро Орєшкін

Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ

31 січня спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті.

"І лютий, і березень – це будуть дуже активні дії. Насправді, враховуючи той стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", - сказав він.

Український полковник Сергій Грабський заявив, РФ може змінити терміни або напрямки запланованого наступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти можуть почати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати активнішим вже до березня.

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