Росія розпадеться по Уральському хребту, а управляти її розвалом буде Китай - Світан

На думку Світана, управління розвалом Росії Сполучені Штати віддадуть Китаю, принаймні, азіатською її частиною.

Світан заявив, що управляти розвалом РФ буде Китай / УНІАН, Reuters

Після військової поразки в Україні країна-агресорка Росія розпадеться по Уральському хребту на дві частини – азіатську та європейську. Водночас управляти її розвалом буде Китай. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

"Розпад Росії по Уральському хребту явно помітний. Швидше за все, зараз якраз і опрацьовується план розвалу Росії, як мінімум, на дві частини – азіатську і європейську", - розповів експерт.

На думку Світана, управління розвалом Росії Сполучені Штати віддадуть Китаю, принаймні, азіатською її частиною. А територіями до Уралу керуватимуть європейські структури.

"З азіатською частиною РФ, всім, що за Уралом, буде розбиратися Китай, він же буде і управляти цими процесами. А територіями до Уралу керуватимуть європейські структури. До речі, в тому числі це може бути й Україна: вона може стати однією з провідних країн, яка буде керувати процесами на європейській частині РФ", - зазначив військовий експерт.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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