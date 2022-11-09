"Їх шанс відколотися": американський генерал дав прогноз з приводу розпаду Росії

Генерал Бен Ходжес особливо зазначив - у багатьох регіонах Росії досить скоро можуть побачити, що російських військ як таких вже немає.
Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу поділився думками про майбутнє Росії після того, як Україна переможе у війні. Росія може розвалитися в разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.
"Бен Ходжес припускає, що за словами генерала, розвал Росії може початися з Чечні. Є можливість розвалу Російської Федерації. Ми можемо побачити початок цього – в Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах", - сказав він.
Ходжес особливо зазначив - у багатьох регіонах Росії досить скоро можуть побачити, що російських військ як таких вже немає, "і це їх шанс відколотися".
Водночас, каже генерал, дуже небезпечна ситуація може виникнути з проблемою ‒ у кого в руках опиниться Російська ядерна зброя після розвалу країни.
"Ми стурбовані тим, в чиї руки потрапить ядерна зброя. Будуть біженці, ось про це потрібно думати", – підсумував він.
Майбутнє післявоєнної Росії
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.
"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.
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