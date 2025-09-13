"Війна має припинитися": у США заявили, що готові захищати території НАТО

У США очікують негайних кроків до миру з боку Росії.

У США обурились діями Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

США будуть обороняти території НАТО

РФ виявила зневагу до мирних зусиль США

Війні між Україною та РФ має настати кінець

США готові обороняти території НАТО після того, як дрони країни-агресорки Росії порушили повітряний простір Польщі. Про це, як повідомив Держдеп США, заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.

Вона наголосила, що Вашингтон стоятиме на захисті кожного дюйму територій НАТО та підтримує союзників перед обличчям "тривожних порушень повітряного простору".

Росія виявила неповагу до США

Чиновниця також розповіла, що останнім часом кампанія РФ бомбардування України посилилася, що призвело до втрат та пошкодження цивільної інфраструктури.

Водночас російська сторона порушила повітряний простір союзника США. Усі ці дії продемонстрували велику неповагу до зусиль Штатів щодо припинення війни в Україні.

"Війна між Росією і Україною має припинитися. Ми не можемо допустити, щоб вона переросла в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру", – сказала дипломатка.

Яка позиція щодо захисту Польщі, як країни НАТО, у Трампа

Главред писав, що нещодавно Трамп відкрито заявив, що не буде брати прямої участі в захисті Польщі. Він сказав, що "не збирається нікого захищати" і при цьому порадив не наближатися до Польщі.

Заяви США щодо нальоту дронів РФ на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. За його словами, Росія атакувала Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників.

Згодом після цієї заяви конгресмен США Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", щоб домогтися припинення торгівлі з РФ.

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по території Польщі лише через кілька годин і написав: "Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалося".

