Адміністрація Трампа зупинила мирний план щодо України: The Telegraph називає причину

Припускається, що команді Дональда Трампа не вистачить 100 днів для досягнення мирної угоди.

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Адміністрація Трампа призупинила мирний план щодо України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Що відомо:

Адміністрація Трампа призупинили мирний план щодо України

США хочуть провести переговори з країнами-членами НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України. Америка хоче надати Європі місце за столом переговорів. Про це повідомляє The Telegraph.

Індивідуальні переговори із союзниками по НАТО проведе спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він запланував зустрічі з лідерами 31 країни-члена НАТО. На цих переговорах будуть обговорюватись форми будь-якої мирної угоди та внесок урядів у процес.

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Припускається, що адміністрації Трампа не вистачить 100 днів для досягнення мирної угоди. При цьому видання зазначає, що Вашингтон хоче зміцнити позиції України у майбутніх переговорах з РФ.

Водночас слід зауважити, що Келлог дізнався про заплановані переговори Трампа і Зеленського лише з телевізійного каналу новин, що може свідчити про недостатній вплив на нового президента США для укладання фінальної угоди.

План Трампа щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог спростував інформацію про те, що представить "мирний план" на Мюнхенській конференції з безпеки. У коментарі Newsmax він заявив, що план представить особисто Трамп, коли він буде готовий.

Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Нещодавно Трамп повідомив, що говорив телефоном із Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни. За його словами, російський лідер "хоче, щоб люди перестали гинути". Також Трамп заявив, що має конкретний план для завершення війни і закликав почати переговори.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп поки не представив офіційного плану щодо завершення війни. Він підкреслив, що будь-який план має бути узгоджений з Києвом.

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