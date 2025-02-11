Трамп здатний провчити Путіна, РФ може нарватися на подвійний удар - Тука

Україна може завдати серйозного удару по експорту російської нафти, зазначив Георгій Тука.

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Трамп здатний зняти заборону для України на удари по портах РФ, якщо Путін буде незговірливим - Тука / Главред

Що розповів Тука:

США можуть зняти неформальну заборону на удари по портах РФ

Україна здатна призупинити експорт російської нафти

Якщо Путін буде незговірливим, Трамп завдасть подвійного удару

Команда 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена просила Україну не завдавати ударів по російських портах, які використовуються для завантаження нафтопродуктів у танкери. Втім, якщо Володимир Путін не погодиться на пропозицію Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, неформальну заборону можуть зняти. Ураження Силами оборони російських портів і одночасне зниження цін на нафту стане подвійним ударом по Росії. Про це заявив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що зниження цін на нафту може стати одним із чинників дестабілізації ситуації в РФ. Другим важелем можуть стати удари України по трьох морських портах, які росіяни використовують для експорту нафти.

Україна може призупинити експорт російської нафти

"Ми вже торкалися теми зниження цін на нафту. Якщо це станеться, це боляче вдарить по Росії. За словами одного з експертів, іншого суттєвого болючого удару по російському експорту нафти може завдати Україна. Адже далеко не кожний морський порт здатний здійснювати завантаження нафтопродуктів у танкери – таких порти всього три. Україна вже здатна завдавати ударів по всіх цих портах. Щоправда, діє "прохання" США не здійснювати подібних атак (це озвучувалося за Байдена, причому публічно).

Це "прохання" пов’язано з тим, що удари України по цих портах можуть призвести до стрімкого підвищення цін на нафту на світовому ринку. Але країни ОПЕК легко зможуть заповнити порожнечу на зовнішньому ринку, яка виникне через блокування російської нафти. Зараз є одне-єдине питання – політична воля США, чи знімуть вони заборону завдавати ударів по цих трьох портах. Якщо заборону знімуть, Україна в силах завдати таких ударів, які якщо не повністю заблокують, то значно ускладнять та призупинять транспортування російської нафти, залишаться тільки трубопроводи.", - пояснив Тука.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Дивіться чат із Георгієм Тукою на Главреді:

Трамп здатний відповісти на незговірливість Путіна

Також він додав, що якщо Путін не погодиться на умови Трампа, Вашингтон здатний скасувати прохання до України не бити по морських портах, і тоді Росія отримає подвійний удар.

"Найближчим часом її (неформальну заборону на удари по трьох російських морських портах, - ред.) точно не знімуть. А от якщо Трамп побачить незговірливість Путіна, то одночасно з долученням до процесу зниження цін на нафту країн ОПЕК відбудуться й удари по портовій інфраструктурі Росії, і це буде подвійним ударом", - підкреслив Георгій Тука.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський анонсував візит представників команди Трампа в Україну вже цього тижня. Зустрічі мають відбутися ще до Мюнхенської конференції з безпеки.

Команді Трампа не вистачить 100 днів, щоб завершити війну Росії проти України, йдеться в матеріалі The Telegraph. Спецпредставник США по Києву і Москві Кіт Келлог планує провести консультації з союзниками щодо НАТО до того, як підготує свій мирний план.

Україна нібито готова передати Штатам рідкоземельні ресурси в обмін на вже надану допомогу, сказав Дональд Трамп. Він стверджує, що збирається повернути гроші, які США витратили на підтримку української держави.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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