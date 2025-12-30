Рахунок за кліматичну кризу ошелешив: екстремальна погода угробить мільярди

Особливу тривогу викликають масштабні лісові пожежі, які, на думку фахівців, стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміни клімату.

Ви дізнаєтеся:

Катастрофи не можна вважати "природними" у звичному сенсі

Лісові пожежі стають інтенсивнішими через зміни клімату

За оцінками благодійної організації Christian Aid, у 2025 році лише десять найруйнівніших кліматичних катастроф завдадуть світовій економіці збитків більш ніж на 120 мільярдів доларів.

При цьому експерти підкреслюють: усі ці події стали значно небезпечнішими та ймовірнішими через вплив людської діяльності на клімат, пише Daily Mail.

Науковці наголошують, що наведені цифри відображають лише застраховані втрати, тоді як реальні економічні та соціальні наслідки можуть бути суттєво вищими. Сучасні дослідження вже накопичили достатньо даних, щоб впевнено говорити про прямий зв'язок між глобальним потеплінням і посиленням екстремальних погодних явищ.

Ідеться не про те, що зміна клімату "створює" урагани, повені або посухи з нуля, а про те, що вона підвищує їхню частоту і робить наслідки набагато більш руйнівними. У звіті Christian Aid підраховані сумарні збитки від найбільших стихійних лих, масштаб яких був посилений саме кліматичними змінами.

Особливо сильно у 2025 році постраждала Азія: чотири з шести найдорожчих катастроф сталися саме там, заподіявши збитків приблизно на 48 мільярдів доларів. Окрема увага приділяється ураганам, сила яких безпосередньо залежить від температури океанів. Тривале зростання викидів парникових газів призводить до нагрівання води і, як наслідок, до посилення штормів.

Автори доповіді підкреслюють, що такі катастрофи не можна вважати "природними" у звичному сенсі - вони є результатом залежності людства від викопного палива і затягування кліматичних рішень на політичному рівні.

Крім найдорожчих лих, аналітики вивчили ще десять екстремальних явищ із меншими фінансовими втратами, але не менш серйозними наслідками.

Особливу тривогу викликають масштабні лісові пожежі, які, на думку фахівців, стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміни клімату. Цей ефект учені називають "кліматичним хлистом" і попереджають, що в майбутньому він проявлятиметься дедалі сильніше в міру дестабілізації глобальної погоди.

Катастрофічний сценарій: зміни клімату провокують колапс

Згідно з попередніми оцінками, аномальна погода, яка минулого місяця спровокувала великі лісові пожежі в Іспанії та Португалії, через кліматичні зміни почала виникати приблизно в сорок разів частіше.

Всесвітня мережа атрибуції погоди повідомляє, що вогняна стихія на Піренейському півострові, що охопила близько 500 тисяч гектарів, виявилася приблизно на третину потужнішою, ніж могла б бути без впливу глобального потепління.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинила зміна клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

