Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати далі

РФ вважає Україну та низку країн зонами своїх "інтересів", а заяви Трампа свідчать про складність реакції Заходу на вимоги Кремля, вказує експерт.

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Путін своїми останніми демонстраціями сили прагне змусити Європу змиритися з "зонами життєво важливих інтересів" Росії, водночас тиснучи на європейські країни, щоб вони скоротили підтримку Україні та переглянули військову присутність у регіоні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він пояснив, що до так званих "зон життєво важливих інтересів" Росія відносить Україну, країни Балтії та інші пострадянські держави. Москва фактично вимагає, щоб Європа з цим змирилася, відмовившись від інтеграції України в НАТО та скоротивши військову присутність у Польщі й країнах Балтії.

"Останні заяви Трампа щодо допомоги країнам Балтії свідчать про те, що такий сценарій цілком імовірний. Слід зазначити, що Трамп не раз підкреслював, що це "війна Байдена", а не його війна", - вказує він.

Золотарьов додав, що США нині стикаються з серйозними внутрішньополітичними викликами: протистоянням із глобалістами, боротьбою між Демократичною партією та трампістами. Крім того, події, зокрема похорон Чарлі Кірка, показали, що конфлікт лише загострюватиметься. У такому контексті війна в Україні для Дональда Трампа сприймається як додатковий тягар.

"З іншого боку, риторика Кремля, коли він каже, що йому є чим відповісти силою, насамперед адресована європейській аудиторії. Путін прагне показати, що не блефує і готовий піти на радикальні дії, в тому числі на застосування ядерної зброї", - резюмує він.

Як писав Главред, російські провокації в Європі вряд чи обмежаться лише порушеннями повітряного простору НАТО дронами та літаками. Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран дипломатії Валерій Чалий в коментарі Еспресо попередив, що Кремль рано чи пізно може перейти до наземної операції, причому найбільш вірогідною ціллю, за його словами, є Литва.

"Моя версія така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції, диверсійними групами, в поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", – зазначив Чалий.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на території Росії більше не залишилося жодного безпечного місця, адже українська зброя здатна вразити будь-який військовий об’єкт. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму.

Практично щоночі на об’єктах енергетичної інфраструктури та нафтопереробних заводах країни-агресорки лунають вибухи. Політолог і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що динаміка українських ударів є доволі результативною, і якщо вона збережеться, за кілька місяців ситуація в РФ може стати критичною.

На його думку, Україна здатна відновити свої кордони 1991 року протягом чотирьох років. Загородній припустив, що це може статися в період президентства Трампа, який залишатиметься на посаді щонайменше до 2029 року.

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

