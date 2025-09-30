Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати далі

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 03:09
30
РФ вважає Україну та низку країн зонами своїх "інтересів", а заяви Трампа свідчать про складність реакції Заходу на вимоги Кремля, вказує експерт.
Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати далі
Путін надіслав сигнал Заходу щодо України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що сказав Золотарьов:

  • Росія надіслала сигнал країнам ЄС щодо України
  • Заяви Трампа підтверджують ймовірність того, що вимоги Кремля можуть бути задоволені
  • Путін погрожує країнам Європи застосуванням ядерної зброї

Путін своїми останніми демонстраціями сили прагне змусити Європу змиритися з "зонами життєво важливих інтересів" Росії, водночас тиснучи на європейські країни, щоб вони скоротили підтримку Україні та переглянули військову присутність у регіоні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він пояснив, що до так званих "зон життєво важливих інтересів" Росія відносить Україну, країни Балтії та інші пострадянські держави. Москва фактично вимагає, щоб Європа з цим змирилася, відмовившись від інтеграції України в НАТО та скоротивши військову присутність у Польщі й країнах Балтії.

відео дня

"Останні заяви Трампа щодо допомоги країнам Балтії свідчать про те, що такий сценарій цілком імовірний. Слід зазначити, що Трамп не раз підкреслював, що це "війна Байдена", а не його війна", - вказує він.

Золотарьов додав, що США нині стикаються з серйозними внутрішньополітичними викликами: протистоянням із глобалістами, боротьбою між Демократичною партією та трампістами. Крім того, події, зокрема похорон Чарлі Кірка, показали, що конфлікт лише загострюватиметься. У такому контексті війна в Україні для Дональда Трампа сприймається як додатковий тягар.

"З іншого боку, риторика Кремля, коли він каже, що йому є чим відповісти силою, насамперед адресована європейській аудиторії. Путін прагне показати, що не блефує і готовий піти на радикальні дії, в тому числі на застосування ядерної зброї", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов оцінив загрозу ядерної війни і великої війни в Європі, а також застеріг, що Путін може застосувати зброю, яку раніше не використовував:

Яка ціль російських провокацій проти Європи - думка експерта

Як писав Главред, російські провокації в Європі вряд чи обмежаться лише порушеннями повітряного простору НАТО дронами та літаками. Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран дипломатії Валерій Чалий в коментарі Еспресо попередив, що Кремль рано чи пізно може перейти до наземної операції, причому найбільш вірогідною ціллю, за його словами, є Литва.

"Моя версія така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції, диверсійними групами, в поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", – зазначив Чалий.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на території Росії більше не залишилося жодного безпечного місця, адже українська зброя здатна вразити будь-який військовий об’єкт. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму.

Практично щоночі на об’єктах енергетичної інфраструктури та нафтопереробних заводах країни-агресорки лунають вибухи. Політолог і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що динаміка українських ударів є доволі результативною, і якщо вона збережеться, за кілька місяців ситуація в РФ може стати критичною.

На його думку, Україна здатна відновити свої кордони 1991 року протягом чотирьох років. Загородній припустив, що це може статися в період президентства Трампа, який залишатиметься на посаді щонайменше до 2029 року.

Інші новини:

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Золотарьов новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

02:08Світ
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

00:08Війна
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:55Економіка
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Останні новини

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяць

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

Реклама
22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

Реклама
20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

Реклама
17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти