Допомога для України під загрозою: експерт назвав головну причину суперечок в США

За словами аналітика, бажання республіканців зробити умовою допомоги Україні самовбивчі для адміністрації Байдена кроки гальмує весь процес.

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Есперт назвав головну причину суперечок в США / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Головна причина суперечок між республіканцями і демократами це перш за все внутрішньополітична боротьба у Сполучених Штатах. Мова йде про боротьбу трампістського крила Республіканської партії з перспективами Джозефа Байдена на президентських виборах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, обидві партії грають у так зване пакетне голосування, оскільки допомогу Україні в законопроєкті об'єднали з допомогою Ізраїлю і Тайваню, що дало привід республіканцям гратися з цим пакетом.

"На словах у США всі начебто за те, щоб виділяти Україні принаймні військово-безпекову допомогу, але починаються ігри щодо того, як компонувати цей пакет допомоги. Республіканці просувають свою партійну ініціативу щодо блокування широкого доступу мігрантів до Сполучених Штатів. Для Демократичної партії це питання теж є принциповим і політичним, оскільки нові мігранти в Америці зазвичай голосують саме за Демократичну партію, бо являють собою різноманітні меншини (у тому числі національні)", - зазначає Володимир Горбач. відео дня

Аналітик вважає, що бажання і спікера, і нижньої палати Конгресу, і Республіканської партії загалом зробити умовою допомоги Україні самовбивчі для Демократичної партії та адміністрації Байдена кроки гальмує весь процес.

"Поки що ситуація виглядає так, що компроміс не проглядається. Білий дім подав законопроєкт і починає голосувати з Сенату. Сенат, якому потрібно 60 голосів (бо це бюджетне питання, і потрібно більше, ніж більшість у 50 голосів), розгляне його цього тижня. Потім Палата представників, де більшість у республіканців, найімовірніше, відхилить його, запропонує свій варіант пакета разом із міграцією і може проголосувати за нього. Але як на це потім відреагує Верхня палата, і чи матиме вона час на те, щоб проголосувати до різдвяних канікул - питання, на яке немає відповіді", - резюмує Володимир Горбач.

Допомога США для України

15 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо двоетапного тимчасового фінансування уряду, відмовившись виділяти кошти для допомоги Україні та Ізраїлю. Цей законопроєкт, який вніс спікер Майк Джонсон, був прийнятий з метою уникнення "шатдауну".

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння тим, що без затвердження нового значущого пакету допомоги для України в Конгресі можливості Америки надавати допомогу Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що незважаючи на це, США продовжать в найближчій перспективі надавати Україні військову допомогу, проте розміри пакетів можуть зменшитися.

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