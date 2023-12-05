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Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США: що відомо

Юрій Берендій
5 грудня 2023, 22:19
Володимир Зеленський в останню хвилину скасував свій брифінг для американських сенаторів. Перед сенаторами виступить сенатор-демократ Марк Ворнер.
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США: що відомо
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що Володимир Зеленський відмінив віртуальний брифінг для американських сенаторів, де мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Про це повідомив журналіст телеканалу CNN Джим Сьютто з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Лідер демократів у верхній палаті парламенту США підкреслив важливість надання підтримки Україні, оскільки вважає, що це критичний момент для західної цивілізації, і зазначив, що подальше відкладання голосування за підтримку вже неприпустиме.

"До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15:00 (22:00 за Києвом) – щось сталось в останню хвилину", – додав Шумер.

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Він також додав, що перед сенаторами виступить сенатор-демократ Марк Ворнер, який, за його словами, має глибоке розуміння того, наскільки важлива допомога Україні.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як висловився офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек, результати контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень або обсяг підтримки, які Сполучені Штати Америки надають Україні.

Постачання військової допомоги Україні від США може бути зупинено, якщо Конгрес США не схвалить фінансування. Про це повідомив радник президента США з питань безпеки, Джейк Салліван, під час брифінгу.

Спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон зазначив, що надання допомоги Україні є "критичним пріоритетом" для США, що відрізняється від його попередніх заяв, в яких він виражав сумніви щодо додаткової допомоги Україні.

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