Допоможуть Києву отримати перевагу в повітрі: сенатори США закликали передати Україні дрони Grey Eagle - WSJ

ЗСУ знадобляться всього 27 днів, щоб освоїти функціонал Grey Eagle / Фото U. S. Army

Група сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій закликала у вівторок, 22 листопада, Адміністрацію президента Джо Байдена переглянути своє рішення про не надання Україні передових безпілотників MQ-1C Grey Eagle.

Технологія цих дронів може допомогти Києву отримати стратегічну перевагу в повітрі та посилити оборону своїх територій. Про це повідомило видання The Washington Post.

Американські представники відреагували на поставки "шахідів" Тегерана в армію РФ. Вони переконані, що українські військові повинні мати арсенал, здатний протистояти іранським БПЛА.

"Операційні характеристики цієї системи - доступність, летальність, живучість і можливість експорту - доповнюють існуючі системи озброєнь, які використовуються українцями, і підвищать летальність", – вважають у Конгресі.

ЗСУ знадобляться всього 27 днів, щоб освоїти функціонал Grey Eagle.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle - новітні безпілотники, які можуть перебувати в повітрі до 30 і більше годин, в залежності від місії, і збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Також можуть нести до восьми потужних ракет Hellfire.

"MQ-1C – це набагато більший безпілотник з максимальною злітною вагою, приблизно втричі перевищує Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажопідйомності, дальності й витривалості", - сказав експерт з БПЛА Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські Байрактари оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва, що становить приблизно половину ваги Hellfire.

За словами Геттінгера, навчання системі БПЛА, виробленої General Atomics, зазвичай займає місяці, але в останні тижні був запропонований скорочений план навчання досвідчених українських операторів.

Військова допомога Україні

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

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