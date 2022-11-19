Небо буде під захистом: Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

У новий пакет військової допомоги увійдуть системи ППО / Twitter Rishi Sunak, pixabay.com

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Як пише Sky News, основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на захист українського цивільного населення та критичної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів.

Пакет військової допомоги складається зі 125 зенітних установок і технологій для протидії іранським безпілотникам, включаючи десятки радарів і засобів електронної боротьби з дронами.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія підтримувала Україну з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що наша країна продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Сподіваймося, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права і повага до суверенітету держави", - сказав Сунак.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом до Києва, перебуваючи на своїй посаді. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Під час сьогоднішньої (19 листопада, - Главред) зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв Главред, колишня прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

42-річний Ріші Сунак офіційно став новим прем'єрміністром Великої Британії. Його на цій посаді 25 жовтня, офіційно затвердив король Великої Британії Чарльз.

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