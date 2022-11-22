"Час відповісти Росії за В'єтнам": сенатор США закликав надати Україні літаки F-16

Українські пілоти зможуть використовувати F-16, впевнений Джим Ріш / Фото Вікіпедія

Американський сенатор-республіканець Джим Ріш закликав адміністрацію президента США Джо Байдена надати Україні літаки F-16 і постачати в Україну більше систем ППО NASAMS. Він запевнив, що постійно передає свої рекомендації Білому дому.

За словами сенатора, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дуже критично оцінював дії американського уряду, тому що, на його думку, вони робили недостатньо і діяли занадто повільно.

"Я повинен сказати, що ми постійно передаємо свої рекомендації в Білий дім. Я кажу їм, що треба робити інакше, намагаюся вплинути на формування політики. Я все ще хочу побачити більше підтримки та її швидше виділення. Я, мабуть, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів", - заявив Джим Ріш в інтерв'ю Європейській правді.

Сенатор вважає, що не варто боятися ескалації війни, а потрібно відповісти Москві за В'єтнам і Корею.

"Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В'єтнамі та Кореї, то росіяни поставляли як літаки, так і пілотів для наших супротивників! Час США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок", - сказав сенатор.

Ріш додав, що зустрічався з українськими пілотами, і впевнений, що вони можуть використовувати F-16.

"Так, потрібне певне навчання, але немає серйозних проблем", – сказав сенатор-республіканець і додав, що також варто сконцентруватися на тому, щоб переконувати США поставити в Україну більше систем ППО NASAMS.

Зазначимо, в України поки є лише дві системи NASAMS. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що системи протиповітряної оборони NASAMS збивають 100% крилатих ракет і суттєво вдосконалять українську систему ППО. Єдиний недолік полягає в тому, що таких комплексів в України мало.

Як повідомляв Главред, раніше командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер заявляв, що Україна може отримати сучасні винищувачі F-16 через 2-3 роки після того, як буде ухвалено рішення про їхнє постачання Києву. Тривалість термінів пов'язана з питаннями навчання пілотів і логістикою.

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