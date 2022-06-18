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США передумали продавати Україні потужні ударні дрони MQ-1C Grey Eagle: у чому причина

18 червня 2022, 08:01

У Штатах бояться, що їхнє секретне обладнання може потрапити в руки потенційного ворога - Росії. Вартість одного БПЛА MQ-1C Grey Eagle - від $10 млн.

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle
Чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle спочатку призначалися для армії США / Фото General Atomics

В Адміністрації президента США Джо Байдена призупинили роботу з підготовки операції з продажу Україні чотирьох ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Раніше план з продажу БПЛА був схвалений Білим домом.

Як пише Reuters, у Штатах бояться, що їхнє секретне обладнання для спостереження може потрапити до рук потенційного ворога - Росії.

Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

Заперечення проти експорту безпілотників виникло через побоювання, що радар і обладнання для спостереження на БПЛА можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо потраплять в руки Росії.

Джерела в Пентагоні повідомили, що це міркування було упущено з уваги при первинному розгляді, але спливло на переговорах в кінці минулого тижня.

Рішення про продовження угоди в даний час розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення незрозумілі. Одним з рішень могла б стати заміна існуючого радарного і сенсорного комплексу на спрощений варіант, але на його розробку і установку можуть піти місяці.

Зазначається, що чотири безпілотника Grey Eagle виробництва General Atomics спочатку призначалися для армії США.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle - новітні безпілотники, які можуть перебувати в повітрі до 30 і більше годин, залежно від місії, та збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Також можуть нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Згідно з офіційними документами, MQ-1C Grey Eagle коштують від 10 мільйонів доларів за екземпляр.

"MQ-1C – це набагато більший безпілотник з максимальною злітною вагою, приблизно утричі перевищує Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажопідйомності, дальності й витривалості", - сказав експерт з БПЛА Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські Байрактари оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва, що становить приблизно половину ваги Hellfire.

Як повідомляв Главред, Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками "Рамштайн-3", що Україні буде поставлено більше озброєння. Зокрема, це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, гелікоптери зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

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